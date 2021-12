Různé trasy a styly

Členitý terén Orlického maratonu nedává závodníkům moc příležitostí k odpočinku, odměnou jsou však podhorské louky zapadané sněhem a celkově krása Orlických hor. Vybrat si mohou z tras různých délek a stylů – maratonských 40 km klasicky či poloviční distanci s menším převýšením klasicky i volně. Pro méně zdatné běžkaře je i na Orlickém maratonu 10km trasa a nechybí ani sobotní Mini Orlický maraton pro děti.

Orlický maraton se pojede první únorový víkend.Zdroj: pořadatelé

Nejen závodníky bojující o titul SkiTour Mastera pak budou zajímat i další zastávky ČEZ SkiTour. Najdeme mezi nimi populární noční dobrodružství zvané Bedřichovský Night Light Marathon o víkendu 7. – 8. 1.

Od 15. do 16. 1. se uskuteční Zadovská 30 v krásné šumavské krajině, další lednový víkend bude patřit odložené premiéře Krušnohorské 30. O závěrečném lednovém víkendu (28. – 29. 1. 2022) proběhne závod v malebném podhůří Beskyd, Karlovská 50.

Pomyslný vrchol běžkařské sezóny se odehraje další víkend po Orlickém maratonu od 11. do 13. února v mekce běžeckého lyžování, Bedřichově, na 55. ročníku legendární ČEZ Jizerské 50. Únor uzavře Jesenický lyžařský maraton neboli JeLyMan (26. – 27. 2. 2022). Nejen nenasytní fanoušci běžeckého lyžování se mohou zastavit také u polských sousedů a posbírat body do celkového hodnocení SkiTour i v partnerském závodě Bieg Piastów, který příští rok proběhne od 4. do 6. března.

Závody také pro děti

Stejně jako v loňských ročnících si i v nadcházející sezoně ČEZ SkiTour mohou účastníci vybrat z tratí různé délky, obtížnosti i běžeckého stylu. Bez zábavy na běžkách tak nezůstane zkrátka nikdo, od těch nejmenších, kteří si užijí závody Mini SkiTour pro děti do 15 let, až po ty nejnáročnější.

Tak nezapomeňte vyrazit na trénink do stopy a využít šanci získat startovné za výhodnější cenu. Registrujte se co nejdříve na stránkách www.ski-tour.cz. (rv, re)

Termíny 15. ročníku ČEZ SkiTour

Bedřichovský Night Light Marathon: 7. – 8. 1. 2022, nejlevnější startovné do 12. 12. 2021

Zadovská 30: 15. – 16. 1. 2022, nejlevnější startovné do 19. 12. 2021

Krušnohorská 30: 22. – 23. 1. 2022, nejlevnější startovné do 26. 12. 2021

Karlovská 50: 28. – 29. 1. 2022, nejlevnější startovné do 2. 1. 2022

Orlický maraton: 5. – 6. 2. 2022, nejlevnější startovné do 9. 1. 2022

ČEZ Jizerská 50: 11. – 13. 2. 2022, levnější startovné do konce roku 2021

JeLyMan: 26. – 27. 2. 2022, nejlevnější startovné do 30. 1. 2022

Bieg Piastów: 4. – 6. 3. 2022, partnerský závod u našich polských sousedů