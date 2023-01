Branky: 31. Kozár – 33. Everton. Rozhodčí: Černý, Chládek – Dragoun. ŽK: 1:0. SK Interobal Plzeň: Vahala (Fořt) – Diece, Rick, Kozár, Buchta – Rešetár (C), Holý, Künstner, Seidler – Štrajt, Vnuk, Křivánek, Knobloch. FK Chrudim: Dudu (Javorski) – Koudelka, Slováček (C), P. Drozd, D. Drozd – Doša, Everton, Radovanovič, Capinha – Kubát, Max, Mareš, Balog.

Diváci u televizních obrazovek byli lákáni na podívanou dvou suverénně nejlepších futsalových celků v České republice. Utkání však atraktivitu příliš nenabídlo. V první půli diváci mnoho šancí neviděli. Na straně Plzně orazítkoval tyč Rešetár a na chrudimské Capinha.

Skóre se měnilo až v 31. minutě. Míč se po domácí kombinaci dostal až ke Kozárovi, který Dudovi nedal šanci na jakýkoliv zákrok.

Chrudimští po inkasované brance vystupňovali tlak a dočkali se odměny. Everton ukázal svoje umění, když nejprve položil Holého a následně přeloboval Vahalu – 1:1. Zápas tak došel do remízového konce. O vítězi základní části se rozhodne v následujících kolech 1. Futsalové ligy.

Již zítra Chrudim přivítá na domácí palubovce v Heřmanově Městci trápící se Ústí nad Labem. Zápas začíná v 19:00.

Marek Kopecký (trenér SK Interobal Plzeň): „Chrudim byla dobře připravena na naši hru s brankářem v poli, my ale také. Bylo to takticky svázané a nepříliš pohledné utkání, takový zvláštní futsal. Nikdo nechtěl udělat chybu a podle toho to také vypadalo. Další remíza, na konci to tak budou dostihy. Nás čekají těžcí soupeři, stát se může cokoliv, můžeme oba ještě klopýtnout a nikde není psané, že se budeme honit do poslední chvíle. Oba jsme na stejné startovní čáře.”

Pavel Drozd (hráč FK Chrudim): „Na utkání bylo vidět, že spolu hrajeme často, známe se, víme o nich a soupeř zase o nás. Hrálo se hodně opatrně, nikdo nechtěl udělat rozhodující chybu. Kdyby se nám povedlo vstřelit první branku a že jsme na to měli šance, mohlo to dopadnout jinak. Jediné pozitivum je ubránění plzeňské power-play, od toho se můžeme do play-off odpíchnout. Jinak spokojeni nejsme, jeli jsme sem pro tři body.”