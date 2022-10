Nepropadl by tam špendlík… Velká pardubická historicky přitahuje obrovskou pozornost, která jde ruku v ruce s monstrózním zájmem fanoušků. Když se k tomu přidá vymalované nebe a teploty, které umožňují přijít na tuto sportovně společenskou akci v šatech s krátkým rukávem, tak padají skvělá čísla v návštěvnosti. Podle pořadatelů dorazilo na pardubické závodiště 25 000 lidí. Podle informací Deníku se návštěva dokonce blížila ke třem desetitisícovkám. Organizační štáb si může dodatečně oddechnout. Ta 132. Velká jim trochu vykompenzovala ztráty, když kvůli covidu zely tribuny prázdnotou…

Na start hlavního dostihu se vedle sebe seřadilo patnáct koní. Odmávnutí tradičním praporkem se ujal bývalý jezdec Petr Hochman. Původní šestnáctá hodina se o šest minut posunula.

Zdroj: Dostihové závodiště Pardubice

Na trať dlouhou 6900 metrů vypálil jako první Stretton s žokejem Garnerem, následovaný Playerem (ž. Novák) a dvojicí Chicname De Cotte (ž. Solignac) – Imphal (ž. Myška). Kolegové z jedné stáje se ale velmi rychle rozdělili. Myška totiž nezvládl Velký Taxisův příkop, který je čtvrtou překážkou. Na kdysi velice obávané překážce skončil také Star s žokejem Brečkou.

Startovní pole znovu prořídlo po Popkovickém skoku, kde ztratil naděje Kaiserwalzer (am. Mullins). Karambolu se jen tak tak vyhnul obhájce prvenství Talent (ž. Složil ml.). A po Francouzském skoku byl ze hry také Dusigrosz se Stromským, který tak musí na premiérové vítězství ve Velké dál čekat.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

V polovině závodu se v čele srovnalo kvarteto Stretton, Player, Mr Spex a Chicname de Cotte. Dál už nepokračoval Brunch Royal s velezkušeným Josefem Bartošem. Ten tak musí čtvrté vítězství v legendárním závodu odložit. Vítěz Velké pardubické před pěti lety se jmenoval No Time To Lose. Třináctiletý kůň druhé nepřidá, neboť spolu s žokejem Velkem nezvládli Hadí příkop.

Na jedné z lehčích překážek zaváhal Stretton a rázem se propadl na pátou příčku. A tak se změnilo pořadí v čele. Na první příčku se vyhoupl Player a růžky vystrčil Talent. Na záda jim začal dýchat Mr Spex. Před třicátou překážkou si první dva vyměnili pozice.

Dechberoucí steeplechase vyvrcholila v cílové rovince. Kolem vedoucího Talenta se prohnal Mr Spex a ve finiši si už vedení pohlídal. Na třetí místo se prodral do té doby neviditelný Sacamiro s Kocmanem.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

„Vezl jsem se super. Ze začátku byl Mr Spex takový čumivý na ty skoky. Ale on si to dělá vždy po svém, tak jsem mu do toho nekafral. Jak jsem viděl, že se začínají Pavel Složil s Marcelem Novákem nahánět, tak jsem si říkal, ještě je čas. Schoval jsem se za ně a rozhodl jsem se, že zaútočíme zezadu. Buďto to dáme a nebo ne. Špek ale měl famózní konec. Věděl jsem, že to v něm je a že to dáme. Lidi, jak začali fandit, skočil mi do rukou a těšil se do cíle," hlásil žokej Lukáš Matuský po vítězství.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

„Koníka máme doma od dvou let. Od těch dvou se s ním pipláme. Je velký rozdíl pořídit si čtyřletého koně, nebo s ním pracovat od malička. Prožívám obrovské emoce, protože jako jezdec jsem Velkou pardubickou nikdy nevyhrál. V letošním roce na tom byl Špek velice dobře. Když jsme ho kupovali jako dvouročního, tak už tehdy mi něco říkalo, že by mohl vyhrát nějaký velký závod. Když tedy vydrží pan majitel. Jsem rád, že mu dal čas a byl trpělivý. On nám to teď v osmi letech všem vrátil,“ neskrýval nadšení trenér Luboš Urbánek.

Neděle – doprovodný program

Cena společnosti VCES a.s. - Cena Laty Brandisové: 1. Maková panenka - ž. Odložil, 2. Ztracenka - ž. Myška, 3. Alegoria - Kocman. Cena společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – Cena ČASCH: 1. Greek Dessert – ž. Odložil, 2. Coupstar - ž. Složil ml., 3. Kmotr – Čmiel. Pohár BICZ holding 2022: 1. Godfrey - ž. Claudic, 2. Royal Gino - ž. Myška, 3. Averis - ž. Matuský. Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy: 1. Gatsby - ž. Odložil, 2. Aenas - ž. Bartoš, 3. Angostura – ž. Kašný. Cena Lesů České republiky – Cena Labe: 1. Well Absolut - ž. Myška, 2. Chelmsford - ž. Bartoš, 3. New Finch – Kocman. Poplerův memorial skupiny Profireal Group: 1. Lianel – ž. Myška.