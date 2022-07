Po třech letech, kdy se tento cyklistický závod konal na Slovensku se přesouvá do České republiky. Sami pořadatelé doufají, že se do příštích let bude místo pořádání řádně střídat, jak to bývá například v kategorii Elite. Závod v České Třebové pořádá Český svaz cyklistiky ve spolupráci s CK Pardubice.