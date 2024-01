Úkol splněn! Chrudimská juniorka i dorost se již těší ze svého postupu do semifinále svých ligových soutěží. Junioři si možnost zabojovat o medaile vysloužili již v minulém kole, ale dorost tak jednoduchou situaci neměl, jelikož potřeboval vyhrát za tři body jak s Chomutovem, tak i Kadání. To se však svěřencům trenéra Bartka podařilo a díky všem zbylým výsledkům slaví nakonec první místo po základní části!

Chrudimští dorostenci zvládli oba zápasy v Chomutově a postupují do Final four z prvního místa. | Foto: FK Chrudim

Pojďme ale začít juniorskou kategorií. Chrudimští měli již postup do bojů o medaile zajištěný, ale stále hráli o lepší umístění. V prvním zápase svěřenci trenéra Bartka narazili na Chomutov, který především v úvodu střetnutí zatápěl a brankář Špánik se rozhodně nenudil. Iniciativu následně ale přebrali hosté a po trefách Hendersona, Tomka, Bíška a dvou gólech Černého oslavili vítězství 5:0.

Druhý zápas futsalového dne měl jasného favorita a Kadaň od začátku tahala za kratší konec. Chrudim nasázela za záda brankáře domácího týmu třináct branek a po zásluze zvítězila 13:1.

„Do Chomutova jsme přijeli s torzem našeho juniorského týmu, a proto dostali šanci hráči dorosteneckého mužstva. Až na první polovinu zápasu s domácím výběrem, kdy nás podržel brankář Špánik, jsme odehráli obě utkání relativně v klidu. Jsem spokojen, jak to všichni hráči zvládli, ač jsme první střetnutí museli odehrát jiným stylem, než jaký praktikujeme po celý rok,” hodnotil představení svých svěřenců Jan Bartek.

To dorostenecká kategorie odjížděla do Chomutova v naprosto jiném rozpoložení, jelikož stále neměla postup mezi nejlejpší čtyřku vůbec jistou. Nervozita trochu svazovala svěřence trenéra Bartka i v prvním střetnutí, kdy právě bojovali s domácím týmem.

Do vedení šli sice hosté, ale Chomutovu se podařilo utkání v první půli otočit a situace se nevyvíjela nejlépe… Po změně stran došlo v chrudimském týmu k některým změnám a rázem přebrali hosté iniciativu. Po třech gólech a pouze jednom obdrženém si nakonec svěřenci trenéra Bartka odnesli ze zápasu tři body a s tím i jistotu postupu.

Pozici si mohli Chrudimští vylepšit ještě proti Kadani, což se také zadařilo a odnesli si pohodlné vítězství 10:0. Díky zisku šesti bodům se svěřenci trenéra Bartka posunuli na první místo tabulky a stejně jako jejich starší spoluhráči si v semifinále zahrají proti Interobalu Plzeň.

„Tímto kolem už nám vlastně začalo play off, protože jsme k postupu do Final four museli vyhrát oba zápasy a následně ještě čekat, jak svá utkání zvládnou soupeři. S doposud vedoucím Chomutovem jsme utkání po vyrovnaném průběhu výsledkově zvládli, když nás hlavně v druhém poločase podržel brankář Kolbaba, který předváděl neuvěřitelné zákroky. Následné střetnutí s Kadaní bylo o tom, abychom soupeře nepodcenili a v poklidu jej dotáhli do vítězného konce. Mužstvo si vzalo tento pokyn za svůj a s chutí si zastřílelo, navíc si mohli všichni hráči dostatečně zahrát. S naším výkonem jsem plně spokojen,” hodnotil postup Chrudimi trenér Jan Bartek.

Oba chrudimské výběry tak postoupily do Final four, junioři kvůli horšímu vzájemnému zápasu se Slávií z druhého místa, dorostenci dokonce z prvního. Na oba čeká v semifinále nepříjemný soupeř stejného klubu – Interobal Plzeň. Vyvrcholení Dorostenecké ligy by se mělo uskutečnit v sobotu 10. února 2024, místo odehrání je teprve v jednání. Vrchol Juniorské ligy pak bude o den později, v neděli 11. února 2024, a to v Pardubicích v místní hale Dašická, FK Chrudim bude totiž toto klání pořádat.