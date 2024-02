Ocenění nejlepších sportovců Chrudimska se blíží. Letošní ceremoniál přinese nejen vyhlášení vítězů v různých kategoriích, ale i poděkování výjimečným osobnostem. Připravte se na večer plný emocí a sportovních příběhů. Slavnostní ceremoniál odstartuje již v úterý 13. února v Multifunkčním centru Hlinska od 18. hodin.

Vyhlášení nejlepších sportovců Chrudimska v Divadle Karla Pippicha se v minulém roce velmi vydařilo. Teď se slavnostní ceremoniál přesouvá do Hlinska. | Foto: Aleš Vladyka

Velká sportovní sláva. Již tradičně se nadšenci jakéhokoliv sportu na Chrudimsku těší na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu. Z divadla v Athénách východních Čech se přesune slavnostní ceremoniál do Multifunkčního centra v Hlinsku.

Rok 2023 byl po delší doě obdobím běžné sportovní činnosti. Všechny regiony v České republice se tak obzvlášť mohly těšit na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců. Jinak tomu není ani na Chrudimsku. V|elmi dobrými výsledky se prezentovali profesionálové, amatéři i talenti z nejrůznějších odvětví sportu. Pozor ale, anketa sportovec roku se netýká jen talentovaných nadějí či profesionálních sportovců. Nesmí chybět totiž ani poděkování výjimečným osobnostem, pro které je připravena speciální katgorie.

Připomeňte si loňský ročník, při kterém slzy radosti i dojetí zalily divadlo v Chrudimi.

Vyhlášení nejlepších sportovců Chrudimska zažilo slzy dojetí i standing ovation

Sportovce bylo možné nominovat na základě účasti nebo předního umístění v domácích, evropských či světových soutěžích.

Vyhlašováni budou vítězové v kategoriích dospělí, mládež do 19 let, trenéři, družstva, handicapovaní sportovci, veteráni, fair play, síň slávy, dále také v kategorii krajánek a vesnická TJ.

A co říká ke speciálnímu večeru hlavní pořadatel a předseda Sportovní unie Chrudimska Aleš Meloun: "Samostatný slavnostní večer je volně přístupný veřejnosti. Proto bychom rádi pozvali do hledišě každého diváka se vztahem ke sportu. Věříme, že si to ocenění zaslouží za jejich skvělé výkony a reprezentaci našeho okresu."