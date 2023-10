Těžký los. S tím se museli a musejí poprat chrudimští futsalisté. Ti v úvodních kolech narazili nejprve na obhájce titulu z Plzně a teď na ně čekala velmi silná Slavia Praha. Právě Sešívaní proti Chrudimi vedli a v duelu plném emocí působili dlouho lepším dojmem. Svěřenci trenéra Alecia však duel otočili a dokonce se ubránili třem desetimetrovým kopům.

Chrudim i díky trefám bratrů Drozdů dokázala otočit duel se Slavii Praha a vybojovala důležité tři body. | Foto: Kodl Cr

FK Chrudim - SK Slavia Praha 6:3 (3:2)

Branky: 8. André (Everton), 12. D. Drozd (Slováček), 19. André (Drozd), 30. P. Drozd (André), 31. P. Drozd (D. Drozd), 36. D. Drozd (10 m kop) – 3. Míča (Sandetskyi), 17. Míča, 29. Křemen (Havrda). FK Chrudim: Jackson (Špánik) – P. Drozd, André, Everton, Max – Záruba, Mareš, Koudelka, D. Drozd, Balog, Krotil, Slováček (C). SK Slavia Praha: Žežulka (Vondráček) – Havrda, Kuchta, Homola, Křemen – Brychta, Sandetskyi, Sita, Kuča, Míča, Vaktor, Kodatskyi.

V kompletní sestavě se představili svým fanouškům chrudimští futsalisté. I přesto, že v úvodních minutách měli více ze hry, tak inkasovali jako první. V polovině třetí minuty dostal prostor Ondřej Míča, jehož prudká rána dostala sešívané do vedení. Naštěstí pro domácí se dlouho Slavia z náskoku radovat nemohla. Ostrou dělovku vyslal André a prostřelil Žežulku. Netrvalo dlouho a obrat zařídil v situaci jeden na jednoho David Drozd.

První půle byla však nejzajímavější v závěru. Chrudim poměrně dost faulovala a musela se poprat se třemi desetimetrovými kopy. Jeden z nich dokázal proměnit již střelec úvodní branky Ondřej Míča a srovnal na 2:2. Definitivní podobu úvodní půle však dal André a poslal Chrudim do vedení 3:2.

Ve druhém dějství se emoce uklidnily a Slavia opět v zápase srovnala, když se prosadil Jan Křemen. Chrudim se však po této akci probrala a ukázala svoji dominanci. Nejprve se po ukázkovém pase Andrého prosadil Pavel Drozd. Ten se prosadil o necelé dvě minuty později znovu a razítko na na chrudimské vítězství udělal David Drozd.

Chrudim se tak díky tomuto důležitému vítězství nadále drží v předních patrech tabulky 1. Futsalové ligy.

Pavel Drozd (FK Chrudim): „Byl to vyrovnaný a hodně těžký zápas. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, což Slavie dokázala už v utkání s Plzní. Mají kvalitní, mladé mužstvo, my se stále sžíváme s novým stylem. Slavia se dostala do vedení a poté jsme se těžko dostávali do zápasu. Dobře, že jsme rychle otočili a dotáhli zápas do vítězství."