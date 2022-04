Hosté vstoupili do utkání, jak je u nich zvykem, velmi aktivně. Slavisté jim ale oponovali svoji obětavostí, díky které zablokovali několik nebezpečných příležitostí.

Tato snaha se jim vyplatila. Po standardní situaci si míč do vlastní brány srazil David Drozd – 1:0. Vyrovnání přišlo vzápětí a opět vlastní gól. Jan Křemen srazil míč za záda svého brankaře Vondráčka - 1:1.

Chrudim byla i ve druhém poločase aktivnější, ale trefit míč za záda domácího strážce tyčí byl tentokrát nadlidský úkol. V polovině druhého dějství se ale roztrhl s góly pytel. Během minuty se totiž trefili jak Chrudimští, tak i Pražané – 2:2. Do konce základní hrací doby se pak již skóre neměnilo, a tak se šlo do prodloužení.

FK Chrudim - SK Slavia Praha

Zítra, 19:00. hala Chrudim

Slavie chytila v nastaveném čase druhý dech. Domácí šli do početní výhody a tato snaha se jim vyplatila.

Brankář hostů Dudu nastřelil pouze Ševčíka od nějž se míč odrazil za jeho záda - 3:2.

Chrudim si následně připsala pátý akumulovaný faul a Pražané s přehledem pokutový kop proměnili.

Hosté zkusili také početní výhodu. Brankářský dres navlékl jeho brazilský spoluhráč Max. Chrudim ale svoji výhodu nevyužila a poslední hřebík do rakve zatloukl Ševčík, který proměnil desetimetrový kop po sedmém faulu od hostujícího týmu.

Semifinálová série 1. futsalové ligy je po druhém zápase tedy vyrovnaná.

Ohlasy po zápase:

Pavel Drozd (hráč FK Chrudim): „Zápas byl hodně jiný než u nás doma. Prohrávali jsme spoustu osobní soubojů a dělali více chyb. K tomu jsme ještě zahodili velké množství brankových příležitostí, a tak jsme na druhý bod v sérii nedosáhli."



David Frič (trenér Slavie): „Oproti prvnímu zápasu jsme byli odvážnější směrem dopředu, v Chrudimi jsme byli pasivní a nebyli jsme do kontrů nebezpeční. Dnes jsme kontrovali velice dobře a co bylo důležité, že Chrudim nepodala tak dominantní výkon jako doma, kdy nás přehrávala ve všech aspektech. Trochu nás možná podcenili a my jsme se do toho dostali a zvládli to.“



Radim Záruba (hráč Slavie): „Věděli jsme, že doma umíme zahrát s Chrudimí vyrovnanější zápas než tam, protože nám víc vyhovuje hala, je to tu pomalejší, to zase nevyhovuje jim. Chtěli jsme být aktivnější směrem dopředu a zakončovat i z méně dobrých pozic. V prodloužení to bylo opatrnější, nám se otevřela skulinka a dali jsme gól, pak už musel dotahovat soupeř. Sáhli jsme si všichni na dno sil.“