Největší úspěch přišel ale o rok později, kdy se Sokoli dostali do finále Poháru České pojišťovny, ve kterém získali pohár pro vítěze. Před nově zvoleným asistentem u juniorské reprezentace a šéftrenérem klubu tak stojí další velká výzva

Ohlasy:

„Návrat a převzetí „A“ týmu mužů je pro mě velká výzva a především zodpovědnost vůči klubu a hráčům. Tým má určitě potenciál vzhledem k jeho věkovému složení, je ale potřeba maximální úsilí od každého člena, který se na chodu týmu a poté i výkonech na hřišti podílí. Toto vnímám jako jeden z největších úkolů pro mě a celý realizační tým. Díky maximálnímu úsilí promítnout do projevu týmu to nejlepší z každého z nás. Jsem rád za složení realizačního týmu, který se nám povedlo doplnit a oživit. Jsem tu pro hráče a doufám, že společně zúročíme zkušenosti, které kluci nabrali v letošním velmi těžkém závěru Superligy,“ komentuje návrat na střídačku Ladislav Štancl.

„Pozici hlavního trenéra jsme řešili několik měsíců, protože bylo jasné, že Milan Koubek převzal tým pouze do konce sezony. Ze všech variant, které jsme měli, jsme jako nejlepší řešení vybrali jako nového hlavního trenéra Láďu Štancla. Láďa zná dokonale naše prostředí, zároveň A tým už téměř 3 sezony sám vedl. Stále je to jediný trenér, který vedl náš tým v sérií play-off a dovedl tým k historickému vítězství v Poháru Českého florbalu. Věříme, že zúročí i nabité zkušenosti u juniorské reprezentace a dalších mládežnických výběrů, které v poslední době trénoval. Nyní po 2leté odmlce se tedy k týmu vrací zpět a my jsme přesvědčení, že to je správná varianta, která nám pomůže se konečně posunout do pozice zjišťujících přímou záchranu v superlize, tedy play off,“ vysvětluje důvody návratu Ládi na pozici hlavního trenéra generální manažer klubu Martin Zozulák.