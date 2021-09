Od jejich posledního ligového utkání uplynulo půl roku. Dlouhé čekání je u konce a mladý výběr hlavního trenéra Martina Zozuláka vstupuje do bojů mezi českou špičkou s obměněným kádrem a konečně i s podporou tradičně skvělého publika v zádech.

Pardubičtí Sokoli mají za sebou dva netradiční závěry sezony. Ročník 2019/2020 ukončila během rozehraného play down koronavirová pandemie. Letos na jaře, kdy se z nejvyšší soutěže nesestupovalo, měli Východočeši hotovo 7. března, kdy skončila základní část a v ní byl pardubický celek jedenáctý.

„Loni bylo pro mě hlavním úkolem stmelit tým a vytvořit fungující partu lidí, což se povedlo. Letos na to chceme navázat a přidat mnohem větší tlak na výkon. Během léta jsme tak kromě kondice pilovali nové detaily naší hry, zejména hru na míčku, která nás dlouhodobě trápí,“ zdůraznil trenér a generální manažer klubu Martin Zozulák.

Čtyřiatřicetiletý lodivod Pardubic se svými svěřenci zapracoval také na psychické odolnosti. „Přiznám se, že tahle fáze přípravy byla pro mě jako trenéra velmi náročná. Měli jsme pár těžkých okamžiků a v té době jsem spíš suploval roli mentálního kouče. Troufám si ale tvrdit, že jsme udělali obrovský kus práce a většina hráčů pochopila, jak pracuje jejich hlava v krizových momentech,“ dodal.

Kádr A týmu prošel obměnou. Skončili například Radek Formánek, Václav Oubrecht, Jan Kourek nebo Marcel Lehký. Naopak po těžkém zranění se vrací Patrik Petr, tým doplnili talentovaní Jan Nezval s Petrem Křinkou a vedení klubu se povedlo dotáhnout přestup Matyáše Velce z pražské Sparty, jenž v Pardubicích dosud hostoval.

„Kádr jsme ještě více omladili, nicméně je podle mě zásadní, aby hráči věřili cestě, na kterou jsme se společně vydali, a chápali to, proč pracujeme tak, jak pracujeme. I proto je správně, že někteří hráči v tomto režimu odmítli dál pokračovat, a nebudeme tak mezi sebou dále bojovat,“ vysvětluje Martin Zozulák.

Po konci Radka Formánka bude novým kapitánem pardubické družiny dvaadvacetiletý útočník Přemek Pakosta. „Skončili kluci, kteří hráli nejvyšší soutěž relativně dlouho, takže z hlediska zkušeností jsme asi oslabili. Na druhou stranu máme mladý a talentovaný tým, se kterým chceme v superlize uspět. Věřím, že jsme se během přípravy posunuli zase o kus dál a soupeře budeme trápit více než v minulé sezoně,“ je přesvědčen Pakosta.

Ilustrační fotografie.Zdroj: Sokoli Pardubice

Pardubický klub se do nejvyšší soutěže probojoval poprvé v roce 2005 a od té doby přišly dva sestupy, po nichž strávil vždy rok v první lize. Letos tak načíná patnáctou sezonu mezi českou florbalovou elitou. „Věřím, že budeme mít mentálně odolný tým, který ze sebe bude schopen v každém zápase vymáčknout naprosté maximum. Zároveň chceme posunout úroveň naší hry a získat si respekt soupeřů. Když se tohle všechno povede, tak o dobrý výsledek nemám strach. Tím pro mě bude jakákoliv příčka mimo pozice play down, což se při novém systému předkola rovná play off,“ říká Zozulák.

Naráží tím na novou změnu v superligovém systému. Celky, které po základní části skončí na sedmém až desátém místě, totiž čeká předkolo, ve kterém se utkají o dvě místenky do čtvrtfinále.

S ambicemi svého bývalého spoluhráče a teď druhým rokem trenéra souhlasí i kapitán Pakosta. „V každém zápase chceme odevzdat maximum, hrát po celých šedesát minut a ukázat sílu našeho mužstva. V minulé sezóně byly naše výkony jako na houpačce a poztráceli jsme zbytečné body. Za úspěch budu považovat, když sezonu zvládneme společně jako tým, v kabině bude dobrá nálada a vyhneme se play down.“

Další velkou posilou pro Sokoly bude návrat diváků na tribuny. Pardubické publikum je totiž pravidelně známé jako jedno z nejlepších v superlize a Dašická tak bude moct během domácích zápasů opět praskat ve švech. „Jako hráč jsem miloval plné tribuny a skvělou atmosféru na Dašické. Jako trenér jsem to ale vlastně ještě nezažil, takže i pro mě to bude novinka. Našich fanoušků se už nemůžeme dočkat a já věřím, že to pro naše mladé hráče nebude svazující ale naopak motivující,“ těší se Zozulák.

Novou sezonu odstartují Sokoli v neděli na půdě loňských superfinalistů z Vítkovic. Na domácí půdě se poprvé představí o týden později, kdy vyzvou nejprve brněnský Hattrick a následně Otrokovice. (mr, rh)

Soupiska Sokolů Pardubice 2021/2022

Brankáři: Martin Haleš (2001), Karel Aubus (2000), Matěj Denemark (2003). Obránci: Vojtěch Kaluža (2000), Patrik Petr (1998), Jiří Kohoutek (2001), Jan Nezval (2004), Lukáš Slabý (1999), Lukáš Prix (1999), David Petržela (2000), Michael Smola (2002). Útočníci: Přemek Pakosta (1998), Lukáš Kučera (2002), Ivo Teichman (1991), Vojtěch Klein (1997), Matyáš Velc (2001), Adam Šmíd (2001), Petr Křinka (2004), Jan Savický (1998), Vojtěch Rusin (2003), David Žáček (1999), Petr Černý (1999).

Realizační tým:

Hlavní trenér: Martin Zozulák. Asistent trenéra: Milan Randa. Kondiční trenér: Ondřej Almaši. Fyzioterapeutka: Kateřina Levínská. Trenér brankařů: Jakub Víšek.

Kromě superligových Sokolů má Pardubický kraj v celostátních florbalových soutěžích další reprezentanty, pro které se opona sezony otevírá o tomto víkendu. Ve východní skupině Národní ligy bude působit celek FbK TJ Svtavy. Divizní skupinu D si zahrají FBC Letohrad Orel Orlice, FbK Orlicko-Třebovsko, FTC Vysoké Mýto a Florbal Litomyšl.