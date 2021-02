Přestřelka, z pohledu Sokolů i solidně rozehraná, leč nakonec další výsledkové zklamání. To byla ve zkratce středeční dohrávka florbalové Livesport superligy, v níž celek FBC Liberec přehrál Pardubice.

Ilustrační fotografie. | Foto: Sokoli Pardubice

Ještě v 52. minutě bylo skóre vyrovnané 6:6, ale pak přišly dva liberecké „slepené“ údery a ty se ukázaly být rozhodující. „Bylo to nahoru - dolů. Myslím si, že jsme paradoxně po větší část zápasu diktovali tempo, ale soupeř to odehrál chytřeji a počkal si na naše chyby, které potrestal. Mám pocit, jako bychom se v poslední době trochu báli vyhrát,“ řekl pardubický autor hattricku David Žáček. „Těžko říci, kde se lámal chleba, možná v první třetině, kdy jsme neproměnili spoustu vyložených šancí. To se bohužel opakuje, bylo několik utkání, v nichž jsme podle mě byli lepším týmem, měli i více gólových příležitostí, ale nedávali je a prohrávali,“ lituje trenér Sokolů Martin Zozulák.