Souboj týmů s rozdílnou formou, to slibuje střetnutí Pardubic s Českou Lípou. Zatímco severočeši se nachází v klidném středu tabulky a drží si místo zajišťující účast v play off, tak Sokoli se topí na dně tabulky Livesport Superligy.

Česká Lípa z posledních šesti zápasů vyhrála tři a prohrála pouze s absolutními favority Spartou, Mladou Boleslaví a Chodovem. Návrat na východ Čech čeká také Radka Krajcigra, který v pardubickém dresu odehrál pětapadesát zápasů. V současnosti však táhne soupeře a je jedním z klíčových hráčů v cestě za play off. Zatím zaznamenal čtyřiadvacet přesných zásahů a šestnáct asistencí.

Sokoli se nachází v opačném rozpoložení. Forma se nedá nazvat jinak, než tristní. Pardubičtí florbalisté prohráli posledních deset utkání, z toho hned osm bylo velikým rozdílem. Odrazit se a zabojovat o návrat do klidnějších vod Livesport Superligy mají možnost již zítra od 10 hodin v enteria areně proti České Lípe. V rámci projektu School match se navíc budou moct spolehnout svěřenci trenéra Štancla na zaplněné ochozy a hlasitou podporu.

Komentář hráče “A“ týmu Lukáše Prixe: "School match s Lípou bude určitě zajímavým a příjemným zpestřením proti ostatním zápasům. Nicméně to, že tam bude hodně dětí nemění nic na důležitosti zápasu. Poslední výkony nám nevychází podle představ, a tak se budeme snažit, aby se to změnilo. Samozřejmě povzbuzování publika nám může pomoci a moc se na to těším."