Vánoce už jsou pryč a s nimi i oslavy konce roku. Po chvílích klidu se tak opět rozběhne 1. Futsalová liga. Chrudim do této pomyslné "druhé" části soutěže vstupuje z prvního místa. Svěřenci trenéra Alecia během svátků sice odpočívali, ale zároveň pořádně potrénovali, což potvrzuje v rozhovoru i brankář Michal Špánik.

Michal Špánik promluvil o náročném tréninkovém programu během svátků. | Foto: FK Chrudim

Hodně jste přes přestávku trénovali. Jak náročné to bylo?

Trénovali jsme pořád. Když hned po posledním zápase část našeho týmu odjela na reprezentační srazy, bylo nás sice v kádru o dost méně, ale měli jsme intenzívní tréninky a jeli pořád dál. Dobré bylo, že se do nich zapojili i další spoluhráči z mé věkové kategorie juniorky. Zaměřovali jsme se jak na fyzickou stránku a psychickou připravenost, tak i na herní dovednosti všech hráčů i nás samotných gólmanů. Za mě bych řekl, že určitě skvělá příprava, a to přesto, že nás bylo méně. Po návratu kluků z reprezentace jsme pak pokračovali v trénincích na stejné úrovni a nasazení, což je samozřejmě super a věřím, že se nám to bude v dalším průběhu sezony hodit.

Zažil jste již někdy takto náročnou přípravu?

Já osobně s týmem ne. Přípravu jsem si dříve vlastně dělal náročnou podle sebe a měl vždy maximálně individuální plány, a to jak nejprve s fotbalem, tak potom minulý rok na futsale. Letošní příprava ale byla náročnější a za mě i bonusová, navíc pro celý tým určitě prospěšná.

O vánočních svátcích i silvestru jste měli volno. Jak jste si tyto dny užil?

Jedním slovem můžu říct, že hodně. Jelikož teď díky futsalu a škole netrávím doma příliš času, spíš lítám z jednoho do druhého, tak se nevidím tolik s rodinou. Proto jsem Vánoce strávil s nejbližšími, s babičkami a dalšími příbuznými a bylo to moc fajn. Na silvestra jsem pak vyjel společně s partou na sraz, užili jsme si to tam a také to bylo skvělé. Pohodička jak by to mělo být, využití volného času a odpočinku. Celkově šlo asi o jedny z nejlíp strávených svátků, které jsem kdy zažil.

A teď zas další příprava. Kdy ji začínáte?

Trénovat s týmem začínáme hned zítra, to je v úterý 2. ledna, kdy to bude ještě dvoufázově.

Následující víkend vás čeká hned dvojitá práce. Vše začne v neděli domácím turnajem Juniorské ligy, při němž vás čeká i střetnutí s třetími Žabinskými Vlky Brno…

Mezi svátky jsme měli i trénink s juniorkou, což za mě bylo také dobré. V rámci něho jsme se právě na toto utkání připravovali, Řekl bych, že týmově teď, jak se posunuly ročníky, jsme se ještě více semkli a máme to tak, že se těšíme na každý zápas. Neřešíme vůbec, jestli jde o Plzeň nebo Vlky, prostě chceme každý zápas vyhrát, což bude i teď v neděli. Naším jednoznačným cílem je obě střetnutí zvládnout a šesti body se tak udržet na čele tabulky s postupem do Final four.

Následovat bude pondělní televizní utkání s Interobalem Plzeň. V něm půjde o hodně, co říkáte?

Toto střetnutí prověří náš tým i to, jak jsme se dokázali sžít s herním systémem, který do naší hry vnesl trenér Alecio. Půjdeme do utkání s jednoznačným cílem se porvat o vítězství, už kvůli tomu, že nám první vzájemné měření sil v Plzni nevyšlo, a tak máme soupeři co vracet. Navíc asi půjde o prvenství v základní části, je tedy ten správný čas ukázat, že naše tréninky mají smysl. V zápase asi rozhodne naše agresivita i to, jak jsme se sžili s novými hráči. Věřím, že natrénováno máme a že to na palubovce prokážeme.

(Radek Pecina)