V chrudimském divadle se na slavnostním vyhlašování sešla kromě sportovců i početná skupinka z řad veřejnosti, která si nechtěla galavečer Nejúspěšnějšího sportovce roku 2019 ujít. K vidění byl pestrý program s řadou pěveckých či tanečních vystoupení, nejvíce však všechny jistě zajímalo samotné vyhlášení výsledků.

Barvy Hlinecka reprezentoval kvalitně především osmiletý Jiří Bouška, který již ve svém věku dokázal mnohé. V uplynulém roce získal titul mistra světa v šachu v kategorii do osmi let v běloruském Minsku, ani to však na vítězství v této anketě nestačilo, slavila chrudimská atletka Klára Bažoutová.

Všechny hlinecké fanoušky musela potěšit i cena v kategorii Kolektivů vesnických TJ/SK, kterou získali fotbalisté Rváčova, a to nejen za jejich suverénní podzimní jízdu Okresním přeborem, ale také za kvalitní práci o rozvoj útulného fotbalového areálu.

A co další výsledky? Kolektivem mládeže se staly mažoretky z Ronova nad Doubravou, v dospělých dlouholetou hegemonii chrudimského ERA-PACKu ukončil tým MFK Chrudim, který udržení při premiérové sezoně ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE odsunul futsalisty na druhou příčku. Trenérem roku se stala Klára Nováková z chrudimské Besty, veteránem atlet Karel Fiedler a krajánkem fotbalista Slovanu Liberec Tomáš Malinský. Pozici vítěze v kategorii handicapovaných sportovců obhájil Adam Peška z Léčebny Košumberk, Síň slávy rozšířila řady o Jaroslava Hájka (Sokol Zaječice) a Františka Jelínka (TJ Sokol Chrudim).

Hlavní kategorii jednotlivců suverénním způsobem ovládla, stejně jako cenu fanoušků, atletka Barbora Tichá, která se v loňském roce stala mistryní ČR do 22 let v hodu diskem s výkonem 46,47 metru. Druhý skončil dobrovolný hasič a držitel národního rekordu Jiří Škodný z Morašic, který překonal kapitána chrudimského MFK Ondřeje Kesnera.