Krajská liga má svoje první novoroční kolo na programu v obou nadstavbových skupinách ve středu 4. ledna. Do konce dlouhodobé části zbývají čtyři dějství, otázkou je osud zápasů odložených v předvánočním období, protože termínů na jejich dohrání moc není. V každém případě bude dlouhodobá část uzavřena do neděle 15. ledna, o týden později odstartuje play off. Osmifinále si zahraje všech šestnáct účastníků, na rozdíl od minulého ročníku se tato i další série (čtvrtfinále, semifinále i finále) budou hrát na tři vítězné duely.

Futsal

Nejvyšší soutěž má za sebou kompletních třináct kol. To v pořadí čtrnácté je na pořadu 6. a 7. ledna (Vysoké Mýto hostí Liberec a Chrudim v novém domácím prostředí v Heřmanově Městci Českou Lípu). Dlouhodobá část potrvá do 10. března a zatímco chrudimští futsalisté budou bojovat o co nejlepší výchozí pozici do čtvrtfinále play off, ideálně o tu nejvyšší, tak vysokomýtské ambice sahají k desátému místu, jež by Nejzbachu zajistilo udržení v lize.

Sálový fotbal

Celostátní liga má v lednu před sebou zbývající čtyři turnaje ze základního rozpisu. Krajští zástupci, tedy Polička a Moravská Třebová, se představí na třech z nich, ten nejbližší sehrají 15. ledna v Českých Budějovicích. Osmičku nejlepších čeká v únoru čtvrtfinále play off na dva vítězné duely, do něhož by obě mužstva ráda šla z co nejvýhodnějšího umístění, optimálně s výhodou prvního a třetího utkání doma. Závěrečný turnaj Final Four o titul mistra ČR se odehraje 4. a 5. března v Litovli.

Basketbal

Kooperativa NBL pokračuje od 4. ledna (Pardubice nastoupí před televizními kamerami v Brně). V první lize mužů zbývá dohrát čtyři kola základních skupin a v té východní se svitavští Tuři budou snažit udržet až do konce dosavadní stoprocentní úspěšnost. Následně je čeká nadstavbová část Východ – Západ a zejména jejich příznivci doufají, že se v ní konečně dočkají kvalitnějších a atraktivnějších basketbalových zážitků než doposud. Druhý krajský reprezentant Vividbooks Pardubice se bude snažit vyhnout skupině o záchranu. Také novoroční pokračování druhé ligy basketbalistů startuje pro Teslu Pardubice a Holice 7. a 8. ledna, stejně jako ženská první liga pro BK Studánka Pardubice.

Florbal

Příznivcům pardubických Sokolů nezbývá než doufat, že se jejich tým přes svátky probral, protože s tím, co předváděl před nimi, se v superlize obstát nedá. První příležitost ukázat se v lepším světle bude mít hned 5. ledna doma proti Black Angels. Divizní soutěž započne svoje novoroční bitvy o víkendu 7. a 8. ledna 16. kolem a z pětice krajských zástupců bude asi největší pozornost upřena na průběžně druhé florbalisty z Litomyšle, kteří by si velmi rádi sezonu prodloužili v play off o národní ligu. K tomu potřebují umístění do třetí příčky.

Volejbal

Z pohledu regionu bude nejzajímavější druholigová soutěž žen, konkrétně její skupina B, na jejímž čele jsou v polovině ročníku volejbalistky TJ Sokol Geodézie Česká Třebová. O motivaci do dalšího pokračování sezony mají tedy postaráno, byť konkurence je silná a například třetí Šlapanice mají čtyři odložené duely k dobru. Odvetná část startuje pod vysokou sítí 14. ledna.

Stolní tenis

Z krajského zastoupení na ligové úrovni vyniká Sokol Borová, který prosvištěl první polovinou druholigové skupiny B jako uragán se stoprocentní úspěšností, tedy třinácti výhrami na kontě. Odvetná část sezony v této i dalších republikových soutěžích začíná 7. a 8. ledna a borovští muži budou na začátek hájit neporazitelnost proti druhému Havířovu. O patro níže, tedy ve třetí lize skupině C, hodlá o boje o čelo promluvit aktuálně druhá Jiskra Holice.

Fotbal

Zatímco ostatní uvedené sporty se zkraje roku opět pouštějí do mistrovských bojů, tak fotbalisté si zákonitě počkají déle, těm postupně začíná teprve přípravné období. Přesto neuškodí připomenout si základní data. Fortuna:liga otevře jarní brány o posledním lednovém víkendu, druhá nejvyšší soutěž se bude hrát od 4. března. Ve stejném termínu vypuknou odvetné boje také v České fotbalové lize a divizi. Krajský přebor má jarní výkop určen na 11. března, zbylé krajské (I. A a I. B třída) a okresní soutěže se pak přidají 25. března.

Hokejbal

Také hokejbalisté začnou v lednu teprve polykat tréninkové dávky, ačkoli za současného počasí by mohli krásně hrát, takové jim třeba během deštivého září rozhodne nepřálo. Extraligová sezona, k je z krajského pohledu náramně rozehraná (trojice Letohrad, Pardubice, Svítkov se nachází v horní polovině tabulky), bude pokračovat od 25. února.