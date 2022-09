V prvním z řady letošních regionálních derby na půdě Letohradu tahal svitavský celek po dvě třetiny za kratší konec pomyslného florbalového provazu a zdálo se, že plynule naváže na nepovedenou minulou sezonu. Probral se teprve v závěrečné periodě a stálo to skutečně za to, čtyřmi zásahy rázně otočil kormidlem. „Super vstup do sezony za tři body. První dvě třetiny jsme se v nové lize spíše rozkoukávali, ale postupně jsme získali sebevědomí, přidali trochu pohybu a vznikl z toho parádní obrat,“ pochvaloval si vedoucí svitavského družstva Jakub Motl. „Měli jsme hru pevně pod kontrolou a je naší hloupou chybou, že po dvou třetinách nebylo po zápase. Kolaps ve třetí části byl způsobený naší lehkovážnou hrou a zlepšením od týmu Svitav. Jednoznačně ztracené tři body,“ přidal pohled z druhé strany letohradský trenér Petr Adamec.

Další regionální bitva byla k vidění v městské sportovní hale v Litomyšli, kam zavítal ke své divizní premiéře nováček ze Skutče. Domácí pomýšlejí minimálně na horní polovinu tabulky a jako podstatně zkušenější tým byli favority duelu. Tuto roli relativně s přehledem splnili, byť nikoli bez problémů, bojovný soupeř je potrápil. „Zápas se neodehrával podle našich představ. Zbytečným vyloučením jsme soupeře dostávali do hry, ve třetí třetině jsme neproměňovali šance. Jsme rádi, že máme tři body,“ oddechl si kouč vítězů Tomáš Doubek.

Dramatická bitva byla k vidění v hale Skalka v České Třebové, kde domácí Orlicko-Třebovsko padlo s brněnskými Hornets v prodloužení a na začátek si tedy připsalo zisk jednoho bodu. Skóre se přelévalo ze strany na stranu (2:0, 2:3), rozhodnutí nakonec padlo ve druhé z pěti přidaných minut při hře tři na tři. „Velmi vyrovnaný zápas, kdy si soupeři střídali převahu jak na míčku, tak v šancích. Kluky musím pochválit za bojovný a dobrý výkon. Bohužel nás sráží naše chyby pramenící z nezkušenosti a naivity,“ okomentoval utkání domácí trenér Jiří Typl.

Jediným celkem z východu Čech, jenž vyšel bodově naprázdno, bylo Vysoké Mýto. Ani jeho vystoupení v Blansku ovšem nevypadalo beznadějně, po čtyřiceti minutách čistého času drželi hosté smírné skóre. Poslední perioda jim ale utekla, soupeř se čtyřikrát prosadil a rázně rozhodl o osudu střetnutí.

DIVIZE D – 1. kolo: FBC Letohrad Orel Orlice – FbK TJ Svitavy 2:4 (1:0, 1:0, 0:4). Branky: Kovařík, Skalický – Pakosta 2, Prudil, Vašák. FbK Atlas Blansko – FTC Vysoké Mýto 7:3 (2:2, 1:1, 4:0). Branky Vysokého Mýta: Unzeitig 2, Novák. Florbal Litomyšl – FBC Skuteč 6:4 (3:2, 3:1, 0:1). Branky: Lamplot 2, Švec, Gregor, Olšinár, Stuchlík – Šikl 2, Hurych, Maňour. FbK Orlicko-Třebovsko – Hornets Brno FBC ZŠ Horní 4:5 PP (2:3, 1:1, 1:0). Branky Orlicka-Třebovska: Šmíd 2, Vaňous, Čížek.

Další výsledky: Světlá nad Sázavou – Znojmo 4:10, Mohelnice – Jihlava 6:3.

Příští program (17. a 18. září): Brno – Litomyšl (so, 17.00), Letohrad – Znojmo (so, 18.00), Skuteč – Mohelnice (so, 19.00), Vysoké Mýto – Světlá nad Sázavou (so, 19.30), Svitavy – Orlicko-Třebovsko (ne, 14.00).