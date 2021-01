Sobotní prolog byl náznakem, nedělní úvodní ostrá etapa (277 měřených kilometrů, Džidda – Biša) to potvrdila. Závodníci týmu Orion Moto Racing Group Martin Michek a Milan Engel jsou na Rallye Dakar dobře připraveni a rozjeli ji na výbornou.

Michek dojel senzačně v elitní desítce mezi favority (10.), Engel skončil na 29. pozici.

Všichni jezdci se prali hned zkraje s velmi náročným terénem. „Etapa byla úplně šílená, kolem třiceti kilometrů se jelo jenom po poli plných kamenů. Ale výsledek je skvělý, chci neustále nahánět strach těm nejlepším. Mě se jen tak nezbaví,“ prohlásil v cíli Michek, pro kterého je to nejlepší dílčí výsledek. V minulém ročníku byl nejlépe jedenáctý.

Michek na nejrychlejšího australského motocyklistu Tobyho Price, dvojnásobného dakarského vítěze, ztratil jenom 8:10 min. a nechal za sebou řadu borců z továrních stájí. „Je to velký úspěch, protože kategorie motorek je nejlépe obsazenou na Dakaru. Nicméně ze zkušenosti víme, že po skvělém výsledku může přijít tvrdý pád, takže makáme dál,“ uvedl šéf týmu Orion MRG Ervín Krajčovič.

Michek v neděli dvakrát s motorkou spadl. „Jednou docela dost, motorka je trošku poškrábaná. Takové brutální kameny vůbec neznám. Snažil jsem se držet tempo, dával si pozor, abych nedostal defekt. Špička ale jede opravdu rychle i na těch kamenech a valí to. Mě rozhodně vyhovuje více měkčí podklad,“ dodal Michek, který vloni bojoval o pozici nejlepšího nováčka na Dakaru.

Podobně náročnou trať nezažil ani Milan Engel, který odstartoval do sedmi ročníků nejtěžší maratonské soutěže. „Byla to asi nejvíce kamenitá trať, kterou si na Dakaru pamatuji. V minulém roce to tak kamenité nebylo, spíše se jelo rychle. Takový trial jsem nečekal. Přitom je potřeba zmínit, že na celou soutěž máme jenom šest pneumatik. Nevím, co to pořadatele napadlo,“ dodal Engel, který se pral také s navigací. „Ke konci etapy jsem asi na osm kilometrů zabloudil společně s Lailou Sainz, nebylo to ideální. Motorka však drží perfektně,“ pochvaloval si Milan Engel.

Martin Michek měl přitom v minulém roce obrovské zdravotní problémy, kvůli kolapsu jater skončil na přístrojích, šlo mu o život a hrozila mu transplantace. Vše ale překonal a nyní chce být na Dakaru vidět. „Budu do toho pořád dávat 120 procent. Nejedu jen za sebe, ale za celý tým, fanoušky a rodinu. Chtěl bych lidem přenášet z Dakaru můj adrenalin, aby mi věřili a fandili. To je pro mě velmi důležité,“ prohlásil Michek.

Pondělní etapa zavede dakarskou kolonu do písku a hlavně dun. „Moc se těším. Neříkám, že mi duny sednou výsledkově lépe, ale je to lepší terén než kameny,“ myslí si Michek. „Duny jsem dlouho neviděl. Jsem zvědavý, jak se na nich dostanu do tempa a jak mi to bude sedět,“ dodal Engel. (rh, mrg)