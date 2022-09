Pardubický karate klub Lions patří v tomto sportu mezi evropskou elitu. To potvrzuje hned několik vícemistrů a mistrů Evropy, kteří nastupují s "lvíčkem" na prsou. Očekávání od těchto závodníků jsou tedy na domácím šampionátu vysoké.

Jak dlouho váš klub usiloval o pořádání mistrovství světa právě zde v Pardubicích?

Dalo by se říct, že pět let. To jsme tu pořádali v hale Dašická mistrovství Evropy. Tento šampionát se nám velmi vydařil. Měli jsme velmi pozitivní zpětnou vazbu a právě, když se řešilo, kde bude další šampionát, tak Pardubice byly jasnou volbou, oproti Praze. O mistrovství jsme se tentokrát přetahovali s Kazachstánem, ale naštěstí jsme je přehlasovali (úsměv).

Jak dlouho trvají takové přípravy na mistrovství světa?

Musím poděkovat všem pořadatelům. Ono se to nezdá, ale přípravy na šampionát trvají už zhruba čtyři měsíce. Od toho člověka, který komunikuje s těmi týmy, až po toho posledního rodiče, který nosí židle či připravuje tatami. Každá ta sebemenší role má obrovský dopad na celé to pořádání a finální výsledek. Proto všem patří obrovské dík.

Splněný sen

Proč jste zvolili jako nejvhodnější místo právě enteria arenu?

Když jsme pořádali šampionát v hale Dašická, tak jsme ten prostor využili do posledního centimetru. Musím říct, že jsme to tam až přetížili. Svět je samozřejmě větší a ty podmínky zde máme ideální, i vzhledem k technologickým možnostem. Ondřej CharvátZdroj: FB sportovce

Jaké máte očekávání od divácké kulisy?

Na to jsme opravdu zvědaví. Ve sportovním parku jsme měli připravenou pro návštěvníky takovou výzvu. Pokud nějaké dítě splnilo nějaký úkol na našem stanovišti, tak obdrželo dvě vstupenky. Postupem času se nám stalo, že se nám tam začaly valit davy. Rozdali jsme několik tisíc vstupenek a jsme zvědaví, kolik lidí nás přijde podpořit. Dále jsme navázali i zajímavou spolupráci se školami, ty se rozhodly, že celé třídy půjdou podpořit nějakého našeho závodníka, což je dle mého moc pěkné. Moc se na to těšíme. Zažít šampionát v našem městě a před domácími fanoušky, to je zážitek na celý život.

Žijeme v moderní době, tak jaké vymoženosti máte pro diváky připravené?

Budeme mít přímé přenosy na sociálních sítích, kde bude náš kameraman natáčet co nejvíce českých závodníků. Výsledkový servis bude přímo dostupný na stránkách mistrovství světa. Snažíme se propojit i ten výsledkový servis s kostkou. Tam by se mělo vše promítat.

Útok na medaile

Účastní se šampionátu i ruští karatisté?

Ruští ani běloruští závodníci tu nebudou. Dostali jsme požadavek na to, že by závodit neměli a my jsme s tím samozřejmě souhlasili. Ta situace na Ukrajině je taková, že s tím samozřejmě nesouhlasíme a bylo pro nás jasné, že závodníci z těchto dvou zemí se tohoto šampionátu neúčastní.

Jak je to naopak s ukrajinskými karatisty, ti dorazí?

Ano, těch máme hned několik. Není jich bohužel ale tolik, jako to bývalo jinde. Oni mají velmi složitou cestu jsem. Někteří i bojovníci bojují v té válce.

Cíle si dávají vysoké. Pardubičtí Lvi budou chtít na tatami urvat cenné kovy

Jak je to s opatřením proti covidu?

Počítáme s rozprostřením diváků po celé hale, že nebudou třeba sedět přímo vedle sebe. Pak standardně máme připravenou dezinfekci. Pro závodníky máme jednu podmínku, že před příletem musí mít negativní test na covid.

Jaké máte jako předseda klubu očekávání od vašich závodníků?

Myslím si, že máme velmi dobré papírové předpoklady a máme v týmu hned několik vícemistrů Evropy. Věřím, že někomu z pardubických závodníků se podaří získat medaili. Ale nechci na ně vytvářet moc veliký tlak. Snad nějaký cenný kov získáme.

Bulharské paprsky zastínil lesk lvích medailí

Co se týče karate, tak zastáváte hned několik funkcí. V jaké se cítíte nejlépe?

Zatím se stále cítím nejlépe v roli závodníka. I proto jsem usiloval o nominaci na tento domácí šampionát. Závodit na domácím mistrovství je pro někoho možná nesplnitelný sen a jsem rád, že se mi to podaří. Postupně se ale přesouvám spíše k té manažerské činnosti jak na svazu, tak v klubu. Tam se začínám pomalu cítit lépe, ale ještě si nechávám pár sezon, abych si mohl zazávodit.

Na šampionátu nebudou chybět ani závodníci s tělesným postižením. Je to pro vás důležité?

Samozřejmě a jsme za to velmi rádi. Krom toho, že karate je olympijským sportem, tak je právě také paraolympijským. Proto i my zde máme zařazenou kategorii závodníků se zdravotním postiženým. Konkrétně Pardubice tu mají želízko v ohni a to Michala Dvořáka, který je aktuálně mistrem Evropy ve cvičení sestav kata. Tato disciplína bude ihned po slavnostním zahájení, čímž doufáme, že tato kategorie dostane velkou diváckou pozornost.

Co byste řekl závěrem?

Zveme všechny diváky, aby se přišli podívat na nejen pardubické závodníky a přišli podpořit místní želízka v ohni, které budou chtít vybojovat co nejvíce medailí.