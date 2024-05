První účastníky Superfinále, které se uskuteční 22. června v Českém Dubu, už znají tři kategorie Superligy malého fotbalu. V Pardubicích se v prvomájový svátek zamilovaných odehrály kvalifikace týmů do 10 let, 12 let a také 19 let.

ilustrační foto | Foto: Petr Hrnčíř

Ve dvou mladších kategoriích se celky utkaly vždy v jedné skupině systémem každý s každým a nejlepší čtyři si zajistily postup na Superfinále. Tam se střetnou v semifinále a také v medailových zápasech o třetí a první místo.

Mezi hráči do 10 let kralovalo domácí PAMAKO Pardubice, které ovládlo všech pět utkání s působivým skóre 23:2. Druzí skončili Rytíři Plzeň, třetí pražská Hanspaulka a čtvrtý byl výběr Olomouce Mighty Ducks. V kvalifikaci skončila sezona pro páté Vikings Brno a šestý Most. Produktivitě hráčů vládl jedenáctigólový Patrik Malaska z Olomouce.

V kategorii do 12 let se střetlo v jedné skupině sedm týmů a suverénně si počínal výběr Hanspaulky Praha, který zvítězil ve všech šesti případech a svůj výkon ozdobil impozantním skóre 59:0. Ze druhé příčky postoupili hráči Olomouce Mighty Ducks, třetí skončili plzeňští Rytíři a postupovou čtveřici uzavírají Vikingové z Brna. O dva body pozadu skončila pátá Jihlava Miners, šestí byli mladíci PAMAKO Pardubice a sedmý Most. Nejlepším střelcem kvalifikace byl Jan Malý z Hanspaulky se dvanácti brankami.

V Superlize do 19 let se sedmička týmů střetla ve dvou skupinách a poté se hrálo také play-off, kromě rozhodujícího souboje. Do čtvrtfinále musely celky na druhých a třetích místech ve skupinách, Rytíři Plzeň v něm porazili MF Blanensko 1:0 a Predátoři Praha přejeli Jihlavu Miners 6:1. V semifinále čekali na postupující vítězové skupin. PAMAKO Pardubice zdolalo těsně 1:0 Rytíře, brněnští Vikingové pak přehráli pražské Predátory 3:1.

Bronzovou příčku v kategorii do 19 let vybojovali Plzeňané, kteří předčili Predátory 2:0. O zlato si to rozdají PAMAKO Pardubice a Vikings Brno na Superfinále 22. června v Českém Dubu. Pořadí střelců opanovali dva hráči pražských Predátorů, Václav Kratěna a Miroslav Rajšner dali shodně po třech gólech.

Kvalifikace Superligy malého fotbalu žen a hráčů do 23 let se v Pardubicích uskuteční 8. května.

(Jaroslav Kára)