Florbalová výzva: Zatrénuj si se Sárou!

Na začátku října hráli a trénovali florbalisté a florbalistky naposledy v hale. Od té doby jsou sportoviště zavřena, takže co dělat pro to, aby hlavně mládežnicí ztratili co nejméně ze svých dovedností? Vždyť hole a míčky jim nikdo vzít nemůže.

Zatrénuj si se Sárou! | Foto: Fbk TJ Svitavy

Svitavský florbalový klub našel recept. Hráčka jeho družstva žen a a nadějná trenérka dětí Sára Olšánová nachystala pro svoje svěřence, ale zdaleka nejen pro ně, sérii videocvičení pro zdokonalení práce s florbalovou holí a míčkem, které si může každý vyzkoušet u sebe v domácích podmínkách. Seriál Zatrénuj si se Sárou obsahuje dvouciferný počet zajímavých výzev a všichni zájemci najdou potřebné informace na webových stránkách www.florbal-svitavy.cz.