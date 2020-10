Loňský vítěz Theophilos na startu 130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou chybět nebude. Kdo bude v jeho sedle? Otazník vyřešil trenér Josef Váňa týden před vrcholem dostihové sezony. Šanci dostane žokej Jan Odložil.

„V neděli mi zavolal pan Váňa. Popovídali jsme si o tom, řekl mi k tomu nějaké věci. Já jsem samozřejmě s nadšením souhlasil,“ popisuje osmadvacetiletý Odložil.

Před rokem dovedl Theophila k triumfu žokej Josef Bartoš, jenž se ovšem nedávno zranil při vítězném seskoku z koně v Meranu. Operované koleno Bartoše do Velké pardubické nepustí.

Jako náhradní varianta tak vzniklo spojení Theophila a Jana Odložila. Ten se v sedle desetiletého hnědáka objevil již vloni, když v Pardubicích vyhráli Cenu Peruána.

„Krásně jsem se na něm svezl. Je to kvalitní skokan, od pana Váni určitě perfektně připravený. Nemám se čeho obávat,“ říká Odložil směrem k nedělnímu vrcholu.

MYŠLENKY JEN NA DOSTIH

Zlom v kariéře Odložila nastal v roce 2016, kdy se taky poprvé objevil na startu Velké pardubické. S Ter Millem skončili na šestém místě. Výborná premiéra!

„Bylo to úžasné. Velký dík patří trenéru a majitelovi Novákovi, že jsem tu šanci dostal. Povedlo se to podle očekávání, po dostihu bylo obrovské nadšení,“ vzpomíná Odložil.

V dalších letech ovšem taky poznal náročnost legendárního dostihu. V letech 2017 a 2018 s polokrevným běloušem Ter Millem nedokončili. Loni se měl Odložil objevit na startu v sedle Templáře, jenže den předtím se zranil.

Další šanci tak dostane až tuto neděli. Po zkušenostech tuší, co je potřeba k úspěchu.

„Určitě mít dobrého koně, což mám. A k tomu i trochu štěstí, je to dostih, stát se může cokoliv,“ uvědomuje si.

Legendární dostih má svá specifika. „Ty skoky vidíte celý rok, tedy kromě Taxisova příkopu. Taxis se jde jednou za rok ve Velké. Mám to štěstí, že Theophilos už ho jednou skákal. Skočil ho parádně, tak si myslím, že bychom na skocích neměli mít problém nikde. Pokud samozřejmě nepřijde nějaká kolize ostatních koní,“ uvažuje Odložil.

Ten dosáhl na své padesáté vítězství v kariéře týden před loňským ročníkem Velké pardubické a získal titul žokej. Jít do dostihu v sedle obhájce loňského prvenství je pro Odložila samozřejmě velká novinka.

„Nejsem zvyklý na to, že bych měl jezdit favority. Když ale potom sednu na toho koníka, tak máme myšlenky jen na dostih. Zvládnu se soustředit na to, abych podal co nejlepší výkon,“ ubezpečuje.

BOJ O VÝSLEDEK

Bude na ně upřena velká pozornost, to je jasné. Theophilos je svěřencem Josefa Váni a navíc obhájcem loňského prvenství. „Samozřejmě jdeme pro co nejlepší výsledek, je to vrchol sezony. Nejedeme se jenom zúčastnit, jdeme zabojovat,“ vyhlásil Odložil.

Na samotného Odložila čeká v neděli náročný program. Jeho jméno figuruje hned u šesti dostihů nedělního rozpisu. „Bude to náročnější, protože se některé dostihy přesunuly ze soboty na neděli. Tak to vyšlo, v Česku je problém s jezdci. Popasujeme se s tím. Myslím, že to zvládneme,“ říká osmadvacetiletý žokej.

STOVKA VLASTNÍKŮ

To, co na Velké doposud nezažil, bude netypická atmosféra. Vzhledem k vyhlášeným opatřením se totiž slavný dostih musí obejít bez diváků.

„Určitě je to novinka, pro nás i pro koně. Každý kůň na to reaguje jinak, situace je složitá. Buďme rádi, že se běhá. Diváky musíme oželet, doufejme, že jenom jeden rok,“ poznamenal Odložil.

Právě Theophilos by opět přilákal nejen diváky, ale i zástupce syndikátu. Tedy příznivce, kteří koně vlastní.

„Je to pěkné, když tam ti majitelé jsou. To teď sice nepůjde, protože se tam nedostanou, ale jinak je syndikát pěkná věc, pan Váňa to dobře vymyslel. Může se připojit prakticky kdokoliv,“ oceňuje Odložil.

I to byla rarita předchozího ročníku. Theophilos přinesl jeden milník slavného dostihu. Poprvé startoval a vyhrál kůň, který má více než sto vlastníků.

Hnědáka sponzorují majitelé sdružení v syndikátu nazvaném Dostihový klub iSport-Váňa. Právě slavný žokej a trenér Josef Váňa Theophila syndikátu věnoval a připravuje ho.

Dostihový klub byl založen v roce 2016 s cílem poskytnout široké veřejnosti možnost spolupodílet se na vlastnictví dostihových koní. Podobné projekty již úspěšně fungují v zahraničí.

„Tohle jsem zažil několikrát, většinou v Anglii nebo Irsku. Tam jsem viděl, že přijížděly za jedním koněm na dostihy až tři autobusy. Taky jsem viděl, když jeden takový kůň vyhrál, jak to ti lidé umí roztočit,“ poznamenal Josef Váňa.

Tuto neděli musí spolumajitelé fandit u televize. V sedle jejich Theophila bude Jan Odložil, který v Pardubicích se Sottoventem vyhrál čtvrtou kvalifikaci. Jak dopadne v samotné Velké pardubické?

Jak „zmetek“ Theophilos zvítězil



Theophilos s žokejem Josefem Bartošem vyhráli 129. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou, psalo se před rokem. „Děkuju panu Váňovi a paní Váňové, udělala s ním obrovskou práci, s takovým nevyzpytatelným zmetkem. A teď je z něj šampion,“ řekl v cíli Bartoš, který slavný dostih vyhrál potřetí.



Theophilos zvládl s přehledem i Taxisův příkop, rozhodovalo se na posledních proutěných překážkách a v cílové rovince. „Zkusil jsem to asi šest set metrů před cílem. Na koně jsem křičel: Theo běž, Theo běž, jak mi poradila paní Váňová. A on šel a dokázal to,“ líčil Bartoš. Na dalších pozicích loni skončili Stretton v sedle s Thomasem Garnerem a Chicname Du Cotte, jehož vedl Jordan Duchene.

Jak členové syndikátu slavili loňský triumf



Vlastníci sdružení v syndikátu navštěvují koně ve stáji, v paddocku před dostihy a samozřejmě slaví triumfy. Také loni při slavnostním vyhlášení oslavovala Theophilův triumf řada majitelů přímo na pardubickém závodišti. „Je nás 120 spolumajitelů. Většina z nich snila o tom, že bude mít dostihového koně. Vymysleli jsme projekt, který jim to umožňuje. To, že se podařilo vyhrát Velkou pardubickou, je neuvěřitelné,“ řekl jeden z vlastníků Tomáš Janda.