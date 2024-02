Víkend plný futsalu: Chrudim hostila napínavé finále juniorské ligy. Zatímco Slavia Praha potvrdila roli favorita, domácí tým si odnesl bronz. Nadšení fanoušci sledovali boje o medaile, kde nechyběly ani dramatické obraty a individuální ocenění.

Chrudimští poslali semifinále do prodloužení, ve kterém ale Plzeň proměnila desetimetrový kop a rozhodla o postupu do finále. | Video: Deník/Tomáš Mach

Druhý únorový víkend patřil finálovým dnům Dorostenecké a Juniorské ligy futsalu. Chrudim měla to štěstí, že právě Final four kategorie starších hráčů mohla uspořádat na "domácí" půdě v Pardubicích v hale Dašická.

Atmosféra byla bouřlivá hned od prvního semifinálového utkání, ve kterém se potkali futsalisté Rapidu Ústí nad Labem a Slavie Praha. Právě druhý jmenovaný tým šel do střetnutí jako jasný favorit, jelikož základní část ovládl. Svěřenci trenéra Homoly dokazovali hned od prvních minut dominanci, což potvrdilo i poločasové vedení 4:0. Rapid ve druhé polovině zabral a byl místy i aktivnějším a lepším týmem, ale mladíci z Ústí dopláceli na neproměňování šancí. Po individuální akci se sice Severočeši dočkali jedné zasloužené branky, ale po dalších dvou gólech Slavie bylo rozhodnuto o prvním finalistovi nedělního dne.

SK Slavia Praha - FC Rapid Ústí n. L. 6:1 (4:0).

Branky: 3. Schütz (Kazbekov), 5. Kazbekov, 5. Kuča, 15. Schütz (Klaban), 21. Schütz, 27. Klaban - 26. Dunka (Schorsch).

Zdroj: Tomáš Mach

Pak už ale přišli na řadu domácí "borci". Do bubnování se pustil chrudimský kotel a očekávané semifinále mezi Chrudimí a Plzní mohlo začít. Od začátku se hrálo spíše vyrovnaně a na obou týmech bylo znát, že nechtějí udělat žádnou chybu. Dvě ale nakonec přišly od svěřenců trenéra Bartka a v sedmé minutě poslal Škovran do vedení Interobal. Na něj o devět minut později navázal Kolesa a Plzeň šla tak do dvoubrankového vedení. Za velké podpory domácích fanoušků se ale Chrudimští vrátili do zápasu brzkou trefou ve druhé půli, kterou vstřelil Tomek. Dlouho následně Bartkovi hoši dobývali plzeňskou pevnost. Nakonec se však podařilo vyrovnat Jakešovi při powerplay a utkání tak dospělo do prodloužení. V nastaveném čase šla do vedení zpátky Plzeň díky proměněnému desetimetrovému kopu a závěrečný brejk hostů následně proměnil i Kolesa, který tak rozhodl, že Západočeši postoupili do finále.

FK Chrudim - SK Interobal Plzeň 2:4 pp. (0:1).

Branky: 21. Tomek (Holub), 28. Jakeš (Bíško) – 7. Škovran (Pečenka), 16. Kolesa (Pečenka), 31. Kolesa (10 m kop), 35. Chládek.

Zdroj: Deník/Tomáš Mach

V boji o třetí místo se potkali hráči domácí Chrudimi a Rapidu Ústí nad Labem. Vyrovnanou úvodní část otevřel brankou Hromek na straně domácího týmu, ale o dvě minuty později se již radovali i hosté, když se prosadil Mráček. Chrudimi však vrátil vedení Holub, čímž odstartoval povedený a uklidněný výkon domácího týmu. Ve druhé půli se svěřenci Bartka prosadili čtyřikrát a došli si pro bronzové místo po výhře 6:2.

FC Rapid Ústí n. L. - FK Chrudim 2:6 (1:2).

Branky: 6. Mraček (Ludrovský), 23. Schorsch (Vávra) – 4. Hromek (Jakeš), 13. Holub (Tomek), 18. Holub (Rešetár), 22. Bíško (Skohoutil), 26. Hromek (Špánik), 27. Hromek (Špánik).

Ozdoba celého dne. Jiná slova si snad ani nezaslouží finále mezi Slavii Praha a Plzní. Nejednoho fanouška futsalu napadne, že se hrálo nejprve opatrně a čekalo se sebemenší zaváhání. Opak byl ale pravdou. Homolovy svěřenci vlétli do zápasu v nevídaném tempu a Schütz poslal své spoluhráče do vedení. Plzeňští ale na nic dlouho nečekali a v šesté minutě vyrovnal Pečenka. Následně se za vyrovnaného stavu hrálo až do 28. minuty, kdy rozhodl o titulu pro Slavii Kazbekov.

SK Slavia Praha - SK Interobal Plzeň 2:1 (1:1).

Branky: 2. Schütz (Kuča), 28. Kazbekov (Klaban) – 6. Pečenka.

Individuální ocenění Nejlepší hráč finálového turnaje: Denis Holub (Chrudim)

Nejlepší brankář finálového turnaje: Nicolas Buchar (Plzeň)

Nejlepší střelec JLF 2023/2024: Denis Holub (Chrudim) - 22 g. ALL STARS FINAL FOUR: Brankář: Nicolas Buchar (Plzeň) Hráč: Denis Holub (Chrudim), Alex Vávra (Rapid), Tomáš Pečenka (Plzeň), Filip Klaban (Slavia).

Finálový den Chrudimi sice nevyšel podle představ, ale po úspěšné sezoně i tak brali domácí medaile za třetí místo.

"Hodnotím to tak, že určitě jsme chtěli být ve finále a mrzí nás, že jsme nedosáhli na ten vysněný cíl. Nevyšlo to a musíme to tak brát," říkal po vítězství v boji o bronzové medaile Denis Holub.

Veškeré plány zhatilo nepovedené semifinále s Plzní. Kde nastal problém?

"Nezačali jsme vůbec dobře. Dostali jsme hloupé branky ze standardek a pak z desetimetrového kopu. To už se těžce otáčí," odpovídá.

Junioři se chystají na boj o titul. Čekáme bouřlivou atmosféru, hlásí Holub

Najít motivaci po tak smolném a těžkém zápase je mnohdy až nemožné. A to vůbec nemusíme zmiňovat, že po prohraném semifinále Chrudimští nastoupili do bojů o třetí místo za necelou půl hodinu…

"S klukama jsme byli skleslí, že to nevyšlo v tom semifinále, ale řekli jsme si, že tak povedenou sezonu nemůžeme zakončit bez medaile. Pak jsme se trochu uvolnilo a v zápase už to nebylo tak napjatý. Přineslo to ovoce a medaile máme doma," říká Denis Holub, který se stal nejlepším hráčem finálového dne a s 22 brankami i nejlepším střelcem sezony: "Jsem za to ocenění strašně rád a chtěl bych poděkovat klukům, protože bez nich bych to nedokázal."