Spokojenost s dosavadním průběhem mistrovského ročníku vyjádřil po víkendové výhře nad Pardubicemi 104:63 i trenér PETER BÁLINT. Zkušený kormidelník ostřílený mnoha sezonami v NBL musí mít ze svých svitavských svěřenců zatím radost. Jak kvůli výsledkům, tak díky předváděné hře, která si líbí i fanouškům. Byť v tomto bodu měl k průběhu krajského derby svoje výhrady.

Utkání proti BK Vividbooks Pardubice jste vyhráli o více než čtyřicet bodů, nicméně byla to na pohled dost tvrdá bitva. Potvrdíte tento dojem?

Očekávali jsme těžké utkání proti mladému a ambicióznímu týmu z Pardubic. Trochu jsem zklamaný z toho, jak zápas vypadal, protože některé zákroky se mi vůbec nelíbily. Ale to byl důsledek toho, jaký styl hry se pustil. Samozřejmě jsem rád, že jsme utkání zvládli vítězně a po prvním kole základní části jsme bez prohry. Byť musím uznat, že konečný výsledek vzhledem ke hře soupeře asi úplně adekvátní není, zahrál u nás velice dobře a agresivně.

Nebylo to poprvé v sezoně, kdy určující pro vývoj střetnutí byl váš nástup v úvodní čtvrtině, kdy jste si hned vypracovali dvouciferný náskok…

To byl totiž úsek, kdy se hrál basketbal. Potom to bohužel sklouzlo do jiného sportu. A podle toho, co se umožnilo, ten zápas dál probíhal. Naši hráči si to pochopitelně nenechali líbit, jsou dostatečně tvrdí a odolní na to, aby nechali takové zákroky bez povšimnutí projít. Takže jsme se tomu přizpůsobili, tím utkání ztratilo basketbalovost a změnilo se spíše v boj.

Devět utkání, devět výher průměrně o sedmatřicet bodů. Je zatím první liga pro Svitavy tak jednoduchá, jak to vypadá?

Snadné není žádné utkání a žádné vítězství. Hráli jsme s těžkými soupeři na domácí palubovce, což nám pomohlo, protože domácí prostředí je naší obrovskou výhodou. Tyto kvalitní celky nás nyní čekají venku, jako první v pátek Prostějov, který u nás sice vysoko prohrál, ale hodně se od té doby zlepšil a čekám tam proto náročný zápas. Ono to zatím vypadá všechno jednoznačně, ale tak to není, každý duel nás stojí spoustu sil. Musím ale říci, že hrajeme celkem chytře, myslím, že se na naši hru dá koukat, a z toho potom vychází i skóre.

Předvádíte zatím basketbal, na jakém s týmem pracujete po vašem příchodu k Turům?

Ano, tak bych si naši hru představoval. Odvádíme dobrou práci v obraně a snažíme se o rychlý přechod do protiútoku, což se také daří. Důležité je, že hráči si chtějí vyhovět. Družstvo funguje tak, že kluci hrají jeden pro druhého. Není to o jednom hráči, viděli jsme, že v jednom zápase se vytáhl Slezák, ve druhém Jokl, v dalším třeba Svojanovský nebo někdo jiný a takhle se to točí. Hráči nejsou individualisty a nechtějí hrát na statistiky, chtějí hrát spolu a to mě těší.

Tak skvěle rozjetou základní část by bylo jistě příjemné dotáhnout k prvnímu místu před vstupem do nadstavby, že?

Když jsme první ligu takhle dobře rozehráli, tak bychom rádi na dosavadní výkony navázali a naše umístění udrželi. Ona ta prohra určitě jednou přijde, ke sportu to patří, nejsme Nymburk, a i ten, jak se teď ukázalo, může občas padnout. My se budeme v každém případě snažit předvádět takovou hru jako doposud a snad nám úspěšná série vydrží co nejdéle.