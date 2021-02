Svitavy v nadstavbové skupině A2. To je něco, čemu basketbalová veřejnost sledující Kooperativa NBL v posledních letech odvykla. Ambiciózní klub z východu Čech míval úplně jiné „starosti“.

Ilustrační foto. | Foto: František Renza

Samozřejmě, že jistá „polehčující okolnost“ se najde, a to změna herního modelu Kooperativa NBL a s něho vyplývající zúžení skupiny A1 na šest týmů. Nebýt toho, tak by se Dekstone Tuři do plánované osmičky vměstnali.