Protože to, co zatím v Kooperativa NBL předvedli, nemohlo uspokojit vedení klubu, trenéry, fanoušky, hráče samotné, prostě nikoho.

První příležitosti ukázat, že bude lépe, dostanou v Prostějově proti podobně tápajícímu soupeři.

BK Olomoucko (11. místo, 1 - 6) - Dekstone Tuři Svitavy (12. místo, 1 - 6)

Kdo by to byl řekl… V Prostějově se utkají dva aktuálně nejhorší týmy ligy. Zní to až neuvěřitelně, ale oba se chlubí zápasovou úspěšností pod patnáct procent.

„Cesta k vítězství povede přes kvalitní práci na obranné polovině, se kterou máme dosud značné problémy. V tréninku ale byla na týmu vidět velká chuť a nasazení, takže věřím, že do dalších zápasů půjdeme s čistou hlavou a budeme předvádět výkony hodné našich ambicí,“ sdělil trenér Lukáš Pivoda, jenž byl měl mít k dispozici kompletní tým včetně uzdraveného Křivánka. Jedinou a už trvalou absencí bude jeho dosavadní asistent Martin Blaho, s nímž klub kvůli nutným rozpočtovým škrtům ukončil spolupráci.

Olomoucko hrálo v pátek v Brně, kde do začátku čtvrté čtvrtiny drželo vyrovnaný průběh, ale potom jeho hráčům zjevně došly síly, protože téměř celý kádr si prošel koronavirovou nákazou. V širší rotaci a z ní plynoucí fyzické převaze by měla být svitavská výhoda. To je ovšem jen teorie, jak tomu bude v praxi, to se ukáže na palubovce. „Olomoucko se potýká s nepovedeným vstupem do sezony stejně jako my, i přesto má v týmu velkou kvalitu,“ upozornil svitavský kormidelník.

Střetnutí začíná v pondělí úderem 17. hodiny.