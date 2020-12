Pardubičtí vědomi si absence svého nejlepšího hráče zahájili s přísnou obranou. Soupeři nedovolili za tři a půl minuty ani jednou skórovat. No a za celou první čtvrtinu propustili za svá záda pouze jedenáct bodů. Na jejím konci se navíc dostali do dvojciferného plusu. Druhá čtvrtina se zpočátku odvíjela v duchu sérii. Jenže ta poslední svitavská se protáhla na 12:0 a úsek mezi čtvrtou a devátou minutou ovládli Tuři 20:2.

Není divu, že pro druhý poločas otočili kormidlo na svou stranu. Dlouho mrtvé Svitavy doslova polila živá voda. A nabuzené vstoupily do třetí čtvrtiny. Svůj poločasový náskok rychle zdvojnásobily a otěže utkání uchopily do svých paží. Jenže na posledním přelomu čtvrtin si znovu vybraly hlušší místo. Domácí se jim přiblížili na rozdíl tří bodů. Jejich stíhací jízdu zabrzdilo vyloučení T. J. Dunanse, který zkombinoval technickou a nesportovní chyby. Bez druhého režiséra už nenašla Beksa síly na obrat.

Ken Scalaborni, trenér Pardubic: Tahle prohra mě hodně mrzí. Myslím, že jsme hráli dostatečně agresivně, dobře jsme bojovali, ale v momentech, kdy jsme měli soupeře ještě více přitlačit a mohli jít bodově přes něj, jsme bohužel udělali spoustu ztrát. Nedařilo se nám dávat body, když jsme to potřebovali. Pozitivní je naše bojovnost a nasazení v obraně i v útoku. Bohužel nás agresivita a bojovnost nedostala tam, kam jsme chtěli, tedy k vítězství.

Lukáš Pivoda, trenér Svitav: V první řadě jsme moc rád, že jsme po dlouhé době zvítězili, byla na nás obrovská kousavá deka. Jsme tedy rádi za vítězství, ale na druhé straně nejsem spokojený s naším výkonem. Opět se to neslo v obrovských vlnách. Jsme schopni hrát výborně na obou stranách hřiště a poté udělat stupidní ztráty. Se vší úctou k Pardubicím, jejich tlak od nich nebyl takový, abychom jim házeli míče do ruky. Kdybychom omezili ztráty, tak zápas vypadal úplně jinak, ale to je jenom kdyby, my jsme to neudělali. Tím jsme Pardubice pořád drželi v utkání. Měli jsme ve třetí čtvrtině nějaké otevřené střely, kdy jsme zápas, troufám si říct, mohli zavřít, ale neproměnili je a strachovali se o výsledek až do poslední minuty.

Petr Heřman, hráč Pardubic: Bohužel jsme znovu prohráli. Měli jsme nějaké šance, kdy jsme mohli využít chyb soupeře a jít přes něj, ale bohužel jsme se s tím nepoprali. Místo toho, abychom šli přes něj, jsme udělali ztráty a on toho využil, aby nám znovu víc odskočil. Nemohli jsme se přes něj dostat. Myslím si, že nasazení tam bylo na obou stranách hřiště, jak na obranné, tak na útočné půlce. Všichni jsme cítili, že potřebujeme vyhrát, bohužel se nám to nepovedlo.

Rostislav Dragoun, hráč Svitav: Vzhledem k tomu, proti jaké sestavě jsme nastoupili, kdy jsme věděli, že většina klíčových hráčů Pardubic je zraněná, jsme si možná v hlavách řekli, že to bude snadné. To ale rozhodně nebylo. Na každý bod jsme se nadřeli, rozhodně to pro nás byl těžký zápas. Konečně ale máme vítězství, které jsme potřebovali. Doufám, že nás to nakopne k dalším úspěchům.

BK JIP Pardubice – Dekstone Tuři Svitavy 78:86 (21:11, 36:41, 54:61)



Body: Heřman 19, Potoček 16, Švrdlík 15, Dunans 8, Michal Svoboda 8, Slanina 6, Svojanovský 4, Tkadlec 2 – Dragoun 20, Slezák 16, Bujnoch 14, Welsch 13, Johnson 9, Marko 8, Matěj Svoboda 4, Sehnal 2. Rozhodčí: Kučírek, Salvetr, Perlík. Fauly: 22:22. Pět chyb: 40. Potoček. Diskvalifikace: 33. Dunans (oba Pardubice). Trestné hody: 18/12 – 20/12. Trojky: 2:10. Doskoky: 35:35. Hráno bez diváků.