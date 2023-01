Boj o šestku. První čtyři týmy odskočily, ale dvě místa jsou otevřená.

„Společně s mnoha dalšími týmy bojujeme o to, abychom se udrželi na pozicích, zajišťujících v nadstavbové fázi účast ve skupině A1. Téměř žádný tým ještě nemá svou pozici jistou, rozdíly jsou naprosto minimální, takže nás čeká velice důležité utkání,“ vypichuje pardubický asistent Vanja Miljković.

Na první pohled by měla Beska soupeř smáznout, ale…

„Olomoucko je teď úplně jiným týmem než na konci října, kdy jsme s ním hráli venku. Mají jiného trenéra, podepsali několik nových hráčů, takže přestože jsou na konci tabulky, čeká nás nebezpečný soupeř. My potřebujeme předvést konzistentní výkon po celých čtyřicet minut, což bývá náš problém. Musíme nastavit naše tempo hry a to držet celou dobu, minimálně tak, jak se nám to dařilo v poháru proti Ostravě,“ odhaluje plány.

Komentář hráče Matea Čolaka:

“Jsem si jistý, že Olomoucko bude nebezpečný soupeř, zvlášť kdybychom ho nechali rozehrát a rozstřílet. I když je momentálně na konci tabulky, v žádném případě ho nepodceníme, připravovali jsme se velmi zodpovědně. Rozhodně víme, o co hrajeme! Chceme postoupit do skupiny A1 s co nejlepší bilancí a pak si dál budovat dobrou pozici pro play-off. I Olomoucku jde ale o hodně, nechtějí zůstat poslední, takže oba týmy budou mít velkou motivaci. Věřím v naši výhru.”

Tabulka po 17 kole

1. Brno 17 14 3 1489:1336⋌82.4

2. Děčín 17 12 5 1356:1281⋌70.6

3. Nymburk 17 11 6 1470:1338⋌64.7

4. Kolín 16 10 6 1306:1296⋌62.5

5. Ústí n. L. 17 9 8 1446:1373⋌52.9

6. Pardubice 17 9 8 1339:1282⋌52.9

7. Opava 17 9 8 1399:1380⋌52.9

8. Ostrava 17 8 9 1427:1468⋌47.1

9. USK Praha 16 7 9 1233:1215⋌43.8

10. Slavia Praha 17 4 13 1323:1414⋌23.5

11. Olomoucko 17 4 13 1349:1495⋌23.5

12. Hradec Kr. 17 4 13 1189:1448⋌23.5