Málokdo proslavil východočeský Letohrad tak jako biatlonista Ondřej Moravec. „Je trojnásobným olympijským medailistou, cenné kovy pravidelně získával i na mistrovstvích světa. Je nám nesmírnou ctí, že tento významný sportovec a symbol českého biatlonu pochází z našeho města,“ netají se starosta města PETR FIALA, který se pro Deník rozpovídal o svém vztahu ke slavnému rodákovi a k biatlonu obecně.

Jaký je Ondřej Moravec ve vašich očích? Lidsky i jako úspěšný sportovec.

Správný a férový chlap. Jsem rád, že mu sláva nezamotala hlavu a zůstal normální. Je to furt stejný Ondra.

Jak dlouho a jak dobře Ondru Moravce znáte?

Vyrůstal jsme hned vedle sídliště, kde Moravcovi bydleli. Znám ho dlouho. Nicméně kvůli jeho sportovní kariéře jsme se moc nevídali. Vím o něm od jeho dětských let.

Hodně proslavil Letohrad?

Neuvěřitelně. Takové reklamy, co pro nás udělal… Například při televizních přenosech se o Letohradu mluvilo velmi často. To všechno jsou věci k nezaplacení.

Jak tedy vaše město biatlon konkrétně zviditelnil?

Biatlon je zde nejúspěšnějším sportem, byť je to hodně individuální záležitost. Mediálně nejvíce proslavuje město Klub biatlonu a všichni naši odchovanci a reprezentanti. Mám radost, že Ondra Moravec či před ním Michal Šlesingr jsou v Letohradu od narození a zůstali u nás i po skončení svých kariér. To jsou opravdu letohradští sportovci.

Jak dlouho vykonáváte post starosty města a jak se za vaše funkční období vyvíjel biatlon v Letohradu?

Starostuji patnáct let. Do komunální politiky jsem přišel také ze sportovního prostředí, konkrétně z hokejbalu, takže o této sféře vím hodně. Se všemi z biatlonu, kterému předsedá pan Vlček, komunikujeme na velmi dobré úrovni. Město Letohrad podporuje sport, nebojím se říci, že významně. Dříve se v tom hodně angažoval OEZ, ale po změně vlastníků muselo město částečně převzít financování sportu tak, aby se v Letohradu udržel na stávající úrovni.

Vzpomenete si na oslavy po příjezdu Ondřeje Moravce z olympijských her v Soči?

To byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Získal medaile v Soči a my jsme spolu komunikovali na dálku do Ruska. Měl jsem radost nejen z jeho úspěchů, ale také oznámení, že jak přijede domů, tak pozdraví fanoušky. Ta akce, kterou jsme díky němu na náměstí uspořádali, předčila vyhlášenou Kopečkovou pouť. Je to už sedm let, ale pro mě je to jako včera.

Dalo by se popsat, jaký má Ondřej Moravec podíl na biatlonovém boomu ve městě?

Stačí si vzpomenout na jeho úspěchy v Soči. Jeho tři olympijské medaile, které podpořila cenným kovy i Gabriela Soukalová, zvedly ve městě obrovskou vlnu euforie. Zájem o biatlon byl u nás takový, že klub měl problém ustát příliv nadšenců. Všichni dělat biatlon, ale k tomu je rovněž zapotřebí trenérů, funkcionářů a vybavení pro děti. Došlo tehdy i k tomu, že museli výběr selektovat. Daří se také postupně zlepšovat areál v Šedivském lomu, především díky dotacím na biatlon od státu, ale věřím, že i město na tom má svůj podíl.

Moravec: S biatlonem jsem zažil velké věci. Jinému by to stačilo na tři životy

Slyšeli na biatlonové úspěchy reprezentantů z Letohradu také sponzoři?

To je spíše dotaz pro Klub biatlonu, tohle neřeším.

Když byly závody, kde startoval Ondra, sledoval jste je?

Samozřejmě. Sleduji všechny biatlonové závody. Vždycky se těším, až začne zimní sezona, na jaře jsem smutný, že už to končí.

V Letohradu se tradičně chodí fandit společně do klubu. Chodíte také?

To ne. Já mám rád, když mohu být u fandění sám a v klidu. Hovory všech těch rádoby trenérů, co by seděli vedle mě, fakt nemusím.

Býváte nervózní, nebo už to berete s nadhledem?

Nervózní jsem pokaždé u střelby. Tedy až na to jedno období Ondry, kdy stojku pokaždé vykropil kolem patnácti vteřin. To jsem se nebál. Měl jsem u něho stejný pocit jako u Nagana, když někdo jel sám na Haška. Věděl jsem, že to dobře dopadne.

Když jste biatlonový fanoušek, vyrážel jste také na Ondrovy závody mimo Letohrad?

Fanoušek jsem, ale na výjezdy do zahraničí čas nebyl a stále není. Ovšem na světových pohárech a mistrovství světa v Novém Městě na Moravě jsem samozřejmě byl.

Chystáte se udělit Ondřejovi nějaké městské vyznamenání?

Už jsme mu udělovali Cenu města právě po Soči.

Co takhle třeba čestný občan?

To si myslím, že by Ondra ani nechtěl. Můj osobní názor je takový, že by se čestné občanství mělo udělovat, a když ten dotyčný už nežije.

Co název některé ulice?

Podle zákona to není za života dané osobnosti možné. Nicméně v Letohradu jsme vybudovali novou obytnou zónu a jedna z ulic nese jméno Biatlonová. Vede přímo k biatlonovému areálu. Je to na počest Ondry, Michala a před tím i Romana Dostála. Navíc Letohradem prošli i Michal Krčmář a Jakub Štvrtecký. Nicméně Ondra a Šléza mají v Letohradu trvalý pobyt od narození doteď. To jsou ti skutečně kovaní.