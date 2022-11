Už jen teoretická šance. Romance zopakovat Čínu je v žánru sci-fi

GLOSA/ Naděje umírá poslední. Tímto otřepaným rčením se musí chlácholit příznivci basketbalu. Právě sloveso musí tvoří základ teoretické šance kvalifikovat se na druhé mistrovství světav řadě. Po domácí prohře s Černou Horou totiž čeští dlouháni musí zbývají tři utkání ve skupině bezpodmínečně vyhrát. To ovšem nestačí. Musí vyhrávat výrazným rozdílem. A co je nejhorší? Musí se spolehnout na dané varianty, jak mají dopadnout ostatní zápasy. Český romantický příběh se tak po šestém místě na šampionátu v Číně přesouvá do žánru sci-fi, tedy spekulací.

Čeští basketbalisté nestačili v kvalifikaci na Černou Horu. | Foto: Foto: FIBA/basketball