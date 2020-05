Individuální plány pokračují, do začátku nové sezony daleko. Zahraniční futsalisté Chrudimi zůstali v České republice, vzhledem k situaci čekají, co bude dál. Jak ji vnímá ten nejpopulárnější – MAX?

Brazilský „skoroČech“ Max (na snímku s kapitánskou pásku) právě dokončil jedenáctý ročník v české lize. O dvanáctém bude v následujících dnech jednat. F | Foto: Iva Hošková

Jak zvládáte toto náročné období. Čím jste se v karanténě zabavil?

V první řadě si všichni uvědomujeme, že je to velmi vážná a obtížná situace. Kvůli viru se zastavil život na celém světě. Věřím, že se vrátí k normálu co nejdříve. V karanténě nebylo moc co dělat, takže jsem se snažil především věnovat rodině. Rád vařím, studoval jsem s dětmi, chodili jsme na procházky. Snažíme se krátit si čas různými činnostmi.