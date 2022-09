Talent znovu strčil všechny pod sedlo a ovládl druhou kvalifikaci

Na druhou stranu, zkušenosti napovídají, že favoritem poslední kvalifikace by měl být Talent. Svěřenec Hany Kabelkové je totiž nejen vítězem poslední Velké pardubické, ale na kontě má i tři vítězné kvalifikace. Jeho poslední úspěch je navíc z června, takže i letos má formu. Tentokrát v sedle Talenta nebude chybět žokej Pavel Složil.

Pojďme si však představiti další účastníky závodu.

Bacha na čtvrtý skok

S jasným cílem do poslední kvalifikace vstupuje Lombargini (ž. Odložil), který se potřebuje na hlavní závod kvalifikovat. Do sezony totiž vstoupil až ve třetím mítinku, kde ale skončil již na čtvrtém skoku.

Kvalifikační podmínky nemá splněny ani další svěřenec Stanislava Popelky Imphal (ž. Myška), který se loni ve dvou kvalifikacích umístil, ale letos startoval v kratších dostizích.

Do třetice všeho dobrého. Player v závěru dominoval a zvítězil

Dvojici koní do dostihu chystá také Josef Váňa. Aeneas (ž. Kratochvíl) i Dusigrosz (ž. Velek) sice dokončili třetí kvalifikaci, ale na nejlepší ztráceli výrazně.

Čeští svěřenci budou mít ale i zahraniční konkurenci.

V posledním závodě před Velkou pardubickou se představí Star (ž. Matuský). Dále nebude chybět ani Kaiserwalzer (ž. Mullins). Oba už mají podmínky splněné z květnového mítinku, ale přípravu nechtějí podcenit, a tak se závodu účastní.Posledními závodníky jsou Laverno (ž. Novák) a Godfrey (ž. Claudic), kteří se letos umístili v nižších kategoriích. Ti mohou v posledním kvalifikačním závodě sezony jen a pouze překvapit.

Další závody taky pobaví!

Zítřejší program každopádně zdaleka není pouze o kvalifikaci, když se odběhne také trojice dvojkových krosů, které lze označit jako trialy na rámcové dostihy Velké pardubické. Jako první z nich přijde na řadu Cena deníku Právo (4500 m). Ta kopíruje kurz Ceny Vltavy, do níž může zamířit v Pardubicích dosud neporažený Gatsby (ž. Faltejsek). Teprve pětiletého svěřence Pavla Tůmy vyzve dvojice dvanáctiletých veteránů, pro něj je cílem samotná Velká pardubická. Vždyť Theophilos (ž. Složil) a Stretton (ž. Myška) v ní před třemi lety dokonce obsadili první dvě místa.

Cena Catering Melodie (3300 m) je určena především specialistům na krátké krosy, ovšem i na jejím startu bude vítěz Velké pardubické. Konkrétně v roce 2017 úspěšný No Time To Lose (ž. Velek), který tento dostih absolvoval i v předchozích dvou letech. Že v sobotu nemusí pouze ladit formu, dokazuje výsledek z loňského roku, kdy zvítězil. Tentokrát se mu postaví především první dva z Červnové cross country Válečníka, tedy Mediciman (ž. Matuský) a Lianel (ž. Myška).

OBRAZEM: Benjamínek závodu Del Rey předčil favorita Theophilose o délku nosu

Zatímco v předchozích dostizích trenér Josef Váňa sází na zkušené Theophila a No Time To Lose, do Ceny Arnošta z Pardubic – podporovanou Dopravním podnikem města Pardubic, a.s. (5200 m) vysílá teprve šestiletého Chelmsforda (ž. Kratochvíl). Ten na posledních dvou mítincích Velké pardubické zvítězil v Ceně ČASCH a v Ceně Vltavy. Letos sice v obou startech odešel poražen, ale nejprve prohrál jen s výše zmíněným Night Moonem a posledně pro něj byla distance příliš krátká. Tentokrát naopak poprvé půjde dostih delší než pět kilometrů. Největším soupeřem mu může být jeho tréninkový kolega Forever Dry (ž. Velek).

