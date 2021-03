/FOTOGALERIE/ Přikováni na šesté příčce. Pardubičtí basketbalisté, kterým chyběly opěrné pilíře, Tomáš Vyoral s T.J. Dunansem, nezvládli utkání s nejbližším sousedem v tabulce. Nadějně rozehraný zápas ztratili až v závěrečné epoše.

Basketbalové utkání Kooperativa NBL mezi BK JIP Pardubice (v bíločerném) a USK Praha v pardubické hale na Dašické. | Foto: BK Pardubice/Milan Křiček

Pardubičtí vstoupili do utkání vedením 6:0. Hosté sice srovnali na 10:10, ale osmibodová šňůra Beksy je vrátila zpátky na zem. Potom domácí vypadli na přelomu prvních dvou čtvrtin ze střeleckého rytmu. Také proto, že v úvodním hracím období zahodili všech devět trojkových pokusů. Ve druhém kvartálu pláchli pardubičtí obři na 31:22, nicméně jejich další hluchá pasáž znamenala vyrovnání stavu (31:31). Ještě jednou vedla Beksa o osm (44:36), ovšem Sovy nejenže vyrovnaly, dostaly se záhy poprvé ve střetnutí do vedení (52:51). Do závěrečného dějství vstupovali domácí v nejmenším možném plusu. Náskok prvním košem ztratili a od té doby už se do kladných čísel nedostali. Koncovku vyrovnaného duelu zcela ovládli hosté.