„Samozřejmě každá taková velká akce je skvělá zkušenost se skvělými zážitky. A hlavně je to i plnění mých snů a cílů, takže se strašně moc těším. A doufám, že se mi podaří předvést, co ve mně je a udělat co nejlepší výsledek. A tím, že je to v Budapešti, tak je to pro mě ještě lepší, protože na Budapešť mám ty nejlepší vzpomínky. Podařilo se mi tam vyhrát juniorský svět a pak splnit limit na olympiádu. Takže je to asi můj nejoblíbenější bazén a vždycky se tam rád vracím,“ neskrývá nadšení z blížící se premiéry na mistrovství světa Jan Čejka.

Jan Čejka (uprostřed)Zdroj: SC PAP

Není žádný ořezávátko

Čejkovi je 21 let, ale i tak už nasbíral spoustu cenných zkušeností.

Vedle medailí z juniorských šampionátů se už prosadil i mezi seniorskými plavci. Má za sebou 18. místo na olympiádě, semifinále na loňském mistrovství Evropy, a na světovém šampionátu v krátkém bazénu se dokázal na dvoustovce vyšvihnout až na 5. místo. Před olympiádou podle vlastních slov cítil větší nervozitu než teď.

„Nervóznější jsem byl před olympiádou. Asi to bylo i tím, že jsme v tuto dobou byli na přípravném soustředění v Kóči. Takže jsem byl už v novém prostředí a se všemi covidovými opatřeními, takže napětí bylo větší. A olympiáda je ještě o level vyšší akce, takže očekávání všech a tlak jsou větší. Ted jsem byl na soustředění se svým klubem v Bulharsku, tak je menší nervozita, ale až budu v Budapešti a uvidím bazén, tak to přijde,“ říká s lehkým úsměvem Jan Čejka.

Jan ČejkaZdroj: Archiv

Těžké rozhodování

Čejku zdobí na znakových tratích schopnost zvládnout jak nejkratší sprint na 50 metrů, tak i nejdelší dvoustovku. A tak bylo otázkou, jestli v Budapešti půjde na start všech znakových disciplín nebo některou vynechá.

„Nakonec jsme se s trenérem rozhodli, že poplavu všechny znaky. Jsem za to rád, protože program šampionátu je poměrně dlouhý a budu mít co nejmíň volných dnů. Takže budu mít víc startů, můžu se předvést ve víc disciplínách a nebudu tam jen zbytečně sedět a čekat na svůj start, za což jsem rád. Já to mám vždycky tak, že která disciplína bude nejlepší, zjistím až na místě podle toho, jak se cítím a jak mi která vyjde, takže dopředu je to těžko odhadovat. První mám stovku, ale doufám, že nejlepší bude dvoustovka, protože na tu se soustředím," rozekrývá Čejka své silné stránky a následně dodává:

„S trenérem se snažíme, abych co nejvíc zvládl padesátku i dvoustovku, protože říká, že bez rychlosti z padesátky nemůžu zaplavat dvoustovku. Snažíme se to mít vyrovnané, abych se nemusel soustředit jen na jeden start, protože i pro plavce je pak ten tlak větší. Takhle mám ještě další dvě možnosti než při jednom startu. Nevím, jak se to děje, někdy je lepší padesátka a jindy zase dvoustovka, uvidíme až na místě,“ nedokáže Čejka těsně před šampionátem odhadnout, na které trati by mohl dosáhnout na nejlepší výsledek."

Jan Čejka (vpravo) s trenérem Martinem Kratochvílem.Zdroj: Foto: sportovce

Nejlepší možný vzor

Poslední dny před cestou do maďarské metropole strávil český rekordman na všech třech znakových tratích z dlouhého bazénu v Kranjevu v Bulharsku. S trenérem Kratochvílem ladili formu a Čejka se v dobrém rozpoložení vydává do Budapešti.

„První část soustředění jsme tvrdě makali v posilovně i ve vodě, i proto, že jsem byl před tím nemocný. Pak ve druhé části jsme začali spíš odpočívat. Mám kratší tréninky a vynechali jsme posilovnu nebo jsme šli posilovnu jen lehčí, abych dal tělu odpočinek. Hodně jsme zapojili starty a krátké úseky, abych se trochu naladil na rychlost, na závodní tempo na padesátku a stovku a zkoušeli jsme i závodní tempo na dvoustovku. Ale hlavně, abych byl odpočinutý a natěšený do závodu. Cítím se dobře, jak už teď odpočívám, tak jsem nabral sílu a je to fajn pocit, když po půl roce, kdy člověk nemá volno a tělo je v únavě. Jak si člověk odpočine, můžu plavat s lehkým záběrem, tak je to úplně jiný pocit a mám z toho skvělou náladu, protože se mi plave tak lehce, krásně. Ve vodě se cítím dobře a doufám, že se mi to povede prodat,“ rozkrývá Čejka svoji tréninkovou přípravu na šampionát.

Jednadvacetiletému plavci funguje spolupráce s trenérem Kratochvílem na výbornou. Motivací mu však je i legenda této disciplíny Michael Phelps. Jejich spojení je sice nepřímé a zprostředkované.

„Několik let čtu knížku No Limits od Michaela Phelpse. Je to má oblíbená knížka. Když jsou nějaké akce nebo potřebuji podpořit v tréninku, tak si v ní čtu, což mě motivuje. Mám ji moc rád a vždycky tam najdu nějaké nové věci, od kterých se pak odpíchnu, a je to tak trochu moje motivace,“ vysvětluje své spojení s Michaelem Phelpsem Jan Čejka.