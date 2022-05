Tuto neděli od 13 hodin bude otevřena dostihová sezonu 2022. Celkem je naplánováno deset mítinků.

Pořadateli pardubických dostihů, Dostihovému spolku, se i přes komplikace vyvolané světovou pandemií podařilo stabilizovat společnost, a to i díky přetrvávající podpoře stabilních partnerů. „Dostihy k Pardubicím patří, díky nim je naše město mimo jiné součástí sítě evropských měst Euro Equus a seriálu Crystal Cup. Proto je i statutární město Pardubice hrdým partnerem. Věříme, že po komplikovaných, ale přesto úspěšných letech se Dostihovému spolku podaří také letos připravit zajímavou sezonu,“ říká primátor statutárního města Pardubice Martin Charvát.

„Říkali jsme to už mnohokrát, ale znovu se sluší poděkovat titulárnímu partnerovi Velké pardubické - společnosti Slavia pojišťovna, dále partnerovi sezóny holdingu BICZ, ministerstvu zemědělství, městu, kraji, Jockey Clubu ČR a dalším partnerům, kteří nás podrželi ve složitějším období. Teď se díváme dopředu. Věříme, že sezóna bude již bez omezení a dalších komplikací a že si na jejím konci budeme moct společně říct, že byla úspěšná. Plánujeme deset dostihových dnů s téměř osmdesátkou dostihů a připraveny máme výhry a bonusy pořadatele ve výši téměř čtrnácti a půl milionu korun,“ prozrazuje předseda představenstva Dostihového spolku a.s. Petr Kvaš s tím, že dotace největších dostihů se zvyšují na úroveň roku 2019, což mimo jiné znamená, že se 132. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou poběží o pět milionů korun.

Slavia pojišťovna a její vytrvalost

Titulárním partnerem Velké pardubické nadále zůstává Slavia pojišťovna, které své jméno s legendárním dostihem poprvé spojila již v roce 2019.

„Odvaha, spolupráce, vytrvalost a tradice. To jsou vlastnosti, které charakterizují jak pojišťovnictví, tak i dostihový sport,“ říká generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser.

„Kdybychom nebyli odvážní, nemohli bychom klientům garantovat, že jim budeme krýt jejich rizika. V dostihu je vidět jenom jezdec a kůň. U nás zase obchodník a likvidátor. Mezi nimi však najdete mnoho dalších profesionálů, tvořících pestrou mozaiku profesí a vytvářejících jistotu, že cíl je vždy nadosah. Bez jejich spolupráce by to byl pouhý sen. Vytrvalost má pojišťovnictví v DNA, protože to, co děláme, je běh na velmi dlouhou trať. Slavii pojišťovnu navíc s nejtěžším závodem kontinentální Evropy spojuje i slavná tradice, trvající půl druhého století. Obě značky do země nezadupala ani válečná léta, ani komunistická monopolizace. Jsme jistotou nejistého světa. Jsem rád, že se v Pardubicích budeme potkávat i letos a na všechny obchodní přátele, fanoušky sportu i milovníky koní se už teď moc těším,“ dodává generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser.

Klasika: čtyři kvalifikace a Velká

Po nedělní Úvodní cross country Koroka v sobotu 21. května odstartuje kvalifikační seriál na 132. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou, který bude mít opět čtyři části. O případných změnách v systému kvalifikací se v současné době sice na různých úrovní diskutuje, letošní sezony se ale změny zcela jistě nedotknou. Vrcholem první poloviny sezony pak bude červnová klasická steeplechase Zlatý pohár, v té druhé bude samozřejmě dominovat Velká pardubická.

„V propozicích některých dostihů jsme provedli menší úpravy, jeden z dostihů rámcového programu Velké pardubické jsme přesunuli na sobotu před ní. Umožní nám to zahájit nedělní mítink ve vyhovujících 11 hodin a přitom odstartovat hlavní dostih v dřívějším čase. Vloni jsme si to již vyzkoušeli, a především ze strany jezdců to mělo pozitivní ohlas,“ říká ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Změnami a úpravami prošla během zimních a jarních měsíců dostihová dráha. Kromě klasických prací jako je dosévání trávy, pískování, sečení apod. přišly na řadu zejména terénní úpravy. Jejich cílem bylo odstranit nerovnosti před nebo za překážkami, odvodnění některých ploch a s tím spojená opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti.

„Pozorní diváci si jistě všimnou i určitých vizuálních změn. Tou největší jsou dva chybějící topoly u Zahrádek. Vzrostlé stromy bohužel kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu nevydrželi nápor silného větru. Místo nich jsme již vysadili nové duby a opticky je zvýraznili bílým oplocením,“ doplňuje Jaroslav Müller.

Partnerem sezony 2022 je BICZ Holding, který nejenže pokračuje ve své podpoře Pardubického závodiště, ale znovu také vypisuje Pohár BICZ a šampionát překážkových jezdců Pardubického závodiště. „Jsme rádi součástí této tradice a zveme do Pardubic naše významné klienty a investory z celé České republiky. Vždy si odváží krásné zážitky a věhlas Pardubického závodiště se dále rozšiřuje,“ dodává Robin Šimek, člen představenstva holdingu BICZ.

Petr Kvaš, předseda představenstva Dostihového spolku: Začínám čtvrtou sezonu. Ze své bývalé profese jsem byl vždy připraven na nejhorší. Teď mám nepříjemný pocit, protože jsem až moc klidný. První rok jsme neměli vůbec nic. Chyběl nám generální partner, neměli jsme moc peněz. Byli jsme rádi, že sezonu nějak přežijeme. Do druhé jsme se připravili, ale nikdo netušil, že se uskuteční bez diváků. Na třetí jsme se přichystali velmi dobře. Řekl bych tak dobře, že můžeme v klidu prohlásit jednu zásadní věc. Společnost je natolik ozdravena, že jsme splnili stabilizační plán. To znamená, že už nám nehrozí, to nám hrozilo ještě v loňském roce. Ten podíl ztráty na základním majetku dosáhl takových čísel, která jsme si ani nedokázali představit. A to díky tomu, že jsme zatáhli za brzdu. Snížily se náklady. Ale hlavně nám zůstali věrni partneři. Ať už to jsou ty generální a musím jmenovat i Ministerstvo zemědělství jako jednoho z velkých partnerů. Tedy kromě města, které je tím největším podporovatelem, protože je vlastníkem areálu. Ale je to i kraj. Ti soukromí partneři nám situace výrazně zlepšili. Opakuji, trochu mě mrazí z toho, že jdeme do sezony až nepříjemně v klidu. Vloni jsem prohlásil, že snad do třetice všeho dobrého nebo zlého se nic nestane. Doufám, že se to neposune o rok dál. Skutečně jdeme do sezony v takové kondici, že už dnes můžeme ohlásit: Velká pardubická se poběží o pět milionů. Máme také komplet naplněné všechny dostihy. Je o ně velký zájem. S tím úzce souvisí zájem partnerů o pronajímání našich lóží. Sezona, přestože bude těžká, tak nám se v tu chvíli jeví, že naše společnost je po těch třech letech stabilizovaná a my se můžeme v klidu v klidu dívat do budoucna. A také, že letošní dostihy proběhnou, tedy doufám po stránce organizační, po stránce zajištění financí téměř bez problémů. Když bych to měl shrnout, tak věřím, že už jsme těžké časy překonali a nevrátíme se do nich. Podařilo se nám to, co jsme si před dvěma třemi lety možná nedokázali představit. Společnost je skutečně zdravá, nehrozí ji žádný bankrot, žádná rizika. A především o dostihový sport je znovu velký zájem. Dokonce takový, že musíme další partnery na ostatní dostihové dny odmítat. Zkrátka je vyprodáno… Samozřejmě bude rádi za diváckou kulisu, protože pro ně to děláme.

Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku: Jsem velice rád, že společnost je stabilizovaná, že je stabilní. Do nové sezony vstupujeme s finančním zdravím. Neznamená to, že bychom byli v nějakém pohodlí, ale je pro naší práci je to daleko větší komfort. Přípravy běží. Všichni víme, že v posledních dvou letech jsme nebyli schopni zahájit dostihovou sezonu tradičně 8. května. Důvody nemá cenu připomínat, nebyl vůbec příjemné. Letošní rok nám nabízí daleko lepší výchozí pozici. Zahájíme tradičně 8. května. V měsíci květnu nás čeká také první kvalifikační dostih na Velkou pardubickou. V červnu na něj naváže druhá kvalifikace. Potom si dáme kratičkou letní přestávku. V srpnu je na pořadu třetí kvalifikace. Ta čtvrtá a závěrečná přijde na řadu začátkem září. Pak už se přesuneme do finále. K samotnému víkendu jehož ozdobou bude 132. ročník Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Koncem měsíce října se uskuteční závěrečný dostihový den. Doufám, že si sezonu užijeme. Včetně dvou pátků, které tady budeme organizovat jako v předchozím roce. Největší novinkou a nejlepší zprávou pro letošní rok je navýšení prize money dotací do jednotlivých dostihů. To je vždy elementární úkol pořadatelů dostihových mítinků. Nám se to podařilo, takže jsem velice rád, že letos se můžeme navrátit na prize money, které byly nastaveny před covidovou dobou. Věřím, že zůstane v dobré kondici. A že mimo práci a úsilí, které do toho vkládáme, budeme mít i dostatek štěstí, který jsme měli už v loňském roce.