Oproti prvnímu zápasu se žádný zběsilý start nekonal. Liberečtí futsalisté na své palubovce bránili velmi zodpovědně a v prvních minutách nepouštěli soupeře do žádné větší brankové příležitosti. Trpělivá hra Východočechů přinesla první ovoce po sedmi minutách hry. Yuri křižným pasem našel nabíhajícího Davida Drozda, který po zemi prostřelil gólmana Dlaska a poslal Chrudim do vedení 1:0!

Zanedlouho však bylo vyrovnáno. Okénka v chrudimské defenzívě využil Tomáš Janáček, který ukázkovou ranou pod břevno srovnal stav utkání – 1:1! Vyrovnávací branka Liberce chrudimské futsalisty z tempa nerozhodila, i nadále byli na hřišti aktivnější a ve dvanácté minutě si vzali ztracené vedení zpět na svoji stranu po pohotové dorážce Martina Doši – 1:2!

V šestnácté minutě si vzal slovo nejproduktivnější hráč celého play off Brazilec Yuri, který využil šikovného pasu Romana Mareše a ranou z první zaznamenal šestý bod ve druhém zápase vyřazovacích bojích – 1:3! Poté se gólové radosti na delší čas přerušili, do konce zápasu se Chrudim prosadila už jen jednou. Ve 27. minutě se do balonu opřel Everton a parádní ranou nedal Dlaskovi šanci zareagovat – 1:4!

Chrudimští futsalisté tak zvládli i venkovní zápas, ve čtvrtfinálové sérii vedou 2:0 a mají namířeno k nejrychlejšímu postupu do semifinále. První mečbol mohou proměnit již v pondělí 26. dubna od 19 hodin na chrudimské palubovce.

„Do utkání jsme po ofenzivní stránce vstoupili dobře, ale vyrobili jsme několik chyb v obraně a tímto darovali Liberci několik šancí. Povrch z gumy zpomaloval tempo hry a je výhodnější pro mužstva, která chtějí bránit. I přesto se nám ale podařilo třikrát skórovat. Po pauze jsem chtěl po hráčích, aby kontrolovali hru a to se povedlo. Obranu jsme zlepšili a již mnoho věcí Liberci nepovolili. Odjeli jsme s druhým bodem a udělali další krůček ke splnění našeho cíle," komentoval průběh druhého střetnutí trenér Chrudimi Felipe Conde.

FTZS Liberec – FK Chrudim 1:4 (1:3).

Branky: 9. Janáček – 7. Drozd D. (Yuri), 12. Doša, 16. Yuri (Koudelka), 27. Everton. Hráno bez diváků.

FTZS Liberec: Dlask – Baláž, Bína, Henzl, Janáček, Janouš, Knejzlík, Rumler, Šisler, Vrabec, Žampa, Zdržálek, Žoček, Plechatý.

FK Chrudim: Rennan (Javorski) - Yuri, Everton, Mužík, Mareš, Kubát, Koudelka, Drozd P., Drozd P., Doša, Malý, Balog, Felipe.