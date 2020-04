V rámci virtuálního hlasování fanoušků na oficiálním facebookovém profilu nejvyšší soutěže sice Chrudim dokázala ovládnout poslední dva zápasy základní části, hned ve čtvrtfinále play-off ale tvrdě narazila. Zatímco v závěru tabulkové části soutěže Démony formou „lajků“ fanoušků porazila, v prvním kole vyřazovací části poměrně jasně v obou případech prohrála a s play-off se tak musela v nejkratším možném čase rozloučit.

Teď ale na vážnější a více reálnou notu. Na svém zasedání 12. března 2020 Výkonný výbor Svazu futsalu ČR jednomyslně rozhodl s ohledem na všechny možné sportovní i nesportovní aspekty o dvou možných variantách ukončení VARTA futsal ligy v sezoně 2019/2020. Na stole se objevily dvě varianty - pokud Vláda ČR a Bezpečnostní rada státu do 14. dubna 2020 ve svém rozhodnutí umožní odehrát sportovní zápasy po tomto datu v jakémkoliv formátu, dohrají se obě české nejvyšší futsalové soutěže zkráceným způsobem. Jenže…

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu do 30. dubna je velmi pravděpodobné, že tato varianta postrádá reálné obzory. Pokud tedy dohrání nebude možné, bude vyhlášen mistr a sestupující. Co to v praxi znamená? Že by již následující úterý mohli v Chrudimi slavit patnáctý titul v historii klubu, který by jim zařídil i vstupenku do následujícího ročníku Ligy mistrů. Naopak Nejzbach Vysoké Mýto by po roce znovu spadl do druhé ligy.

Uvidíme, jaké rozhodnutí padne. Jasno bude v úterý 14. dubna.