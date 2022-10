Dynamičnost, drzost a tah na koš. To jsou tři hlavní atributy, které z Víta Krejčího dělají jediného českého zástupce v populární NBA. Po úvodní sezoně v Oklahomě byl rodák ze Strakonic vyměněn do ambiciózní Atlanty.

„Pro mě je teď hlavní dostat se do rotace a s tím pak mohou narůstat minuty na hřišti. Chci si získat důvěru trenéra, aby na mě mohl v jakýkoliv moment ukázat a věděl, že odvedu dobrou práci,“ uvědomuje si Krejčí.

V úvodní sezoně odehrál český štírek třicet zápasu, ve kterých měl průměr 6,2 bodu na utkání. Na rozdíl od Oklahomy, kde se přebudovávalo mužstvo je Atlanta připravena útočit na nejvyšší příčky. „Měli jsme mítink, čeho chceme dosáhnout, a je to úplně jiné. V OKC to bylo o tom zlepšit se individuálně a týmově. Tady ale chceme vyhrát deset zápasů každý měsíc a minimálně pět za sebou. Je tu jiná mentalita,“ všímá si Krejčí.

Šance přijde z lavičky

V Atlantě má 202 centimetrů vysoké křídlo či rozehrávač podstatně vyšší konkurenci, na postu postu rozehrávače je hlavní hvězdou týmu Trae Young. „Asistent trenéra mi říkal, že mohu být ‚wild card‘ (divoká karta) a měnit vývoj zápasu, když se nedaří. Důležité je být připravený v jakoukoliv minutu, a když na mě trenér ukáže, musím být na hřišti schopný změnit zápas,“ tuší Krejčí.

Jak je zrádná pozice v NBA poznal Krejčí na vlastní kůži po uplynulé sezoně. „Trejd jsem nečekal. Ještě ráno mi volal trenér Oklahomy, že se těší na sezonu a že jsou rádi, že jsem zdravý. Při cestě na večerní trénink mi ale volal Sam Presti (generální manažer), že mě vytrejdovali. Druhý den jsem letěl v osm ráno do Atlanty a hned další den zase na přípravu do Abú Zabí. Neměl jsem ani čas přemýšlet, co bude dál, nebo mít nějaké emoce,“ připustil s úsměvem Krejčí.

Atlanta vstoupí do nové sezony NBA v noci ze středy na čtvrtek domácím zápasem proti Houstonu Rockets.