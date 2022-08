Tenis je sport, který baví nejen pohlednou a rychlou hrou, ale často také hlasitými zvuky, které vydávají tenisté či tenistky. Občas to je až komické, ale jednoznačně to hráčům pomáhá při tvrdosti úderů či namotivování se. Takovým příkladem je i letošní vítěz 95. Pardubické juniorky.

Jak vám to zní: Hynek Bartoň vítězem Pardubické juniorky?

Dobře se to poslouchá (směje se). Je to super pocit a jsem nesmírně šťastný, že si mi podařilo Pardubickou juniorku vyhrát.

Už startujete na věhlasnějších mládežnických turnajích. Co vůbec pro vás znamená Pardubická juniorka?

Jediné, co je větší než Juniorka jsou grandslamy. Hodně mladých lidí na Pardubickou juniorku stále slyší a chtějí ji vyhrát. Stejně jako já.

Zaskočený osmifinálem

Splnil se vám dětský sen a považujete pardubický triumf jako první velký krok do velkého tenisu?

Vždycky jsem bral, že vítězství na Pardubické juniorce je bránou do velkého tenisu. To se povedlo. Ano, je to tak, splnil se mi jeden z mých tenisových snů.

Zařadil jste se po bok velikánů nejen českého ale i světového tenisu. S nadsázkou řečeno, teď se budou o vás děti učit…

Doufal jsem, že se to stane, ale realita je pokaždé jiná. Ovlivňuje to hodně faktorů. Prožívám neskutečné pocity.

Na 95. ročník jste dorazil jako jeden z horkých adeptů na celkové prvenství ve dvouhře. Ocitl jste se pod tlakem?

To určitě ne. Nicméně do semifinále jsem se protrápil. Všichni kluci hráli výborně a chtěli se na mně vytáhnout. S Jakubem Nicodem jsme museli potvrzovat roli favoritů, a to není vždy úplně jednoduché.

Už v osmifinále jste svedl třísetovou bitvu se Zlatohlávkem. Jak zápas hodnotíte zpětně?

Jednalo se o vyrovnaný zápas. Nicméně ve třetím setu, už jsem se propracoval ke své hře. Ale musím přiznat, že mě velmi zaskočil.

Byl jste nasazený jako turnajová dvojka. Je to o chlup lepší než být ten nejvyšší?

Řekl bych že ne, je to úplně stejné. Já musel obhajovat svůj post v dolní polovině pavouku, Kuba v té horní.

Čím rychlejší, tím lepší

Zmínil jste, že samotnou hru ovlivňují různé faktory. V letošním ročníku se prohnala zejména chlapeckým pavoukem nějaká střevní chřipka. Dotkly se vás nějaké zdravotní trable?

Vůbec. Celý týden jsem byl naprosto v pořádku. Na rozdíl od některých mých soupeřů, kterým zdravotní problémy ovlivnily hru a nebo dokonce museli odstoupit ze zápasu. Jako v případě Víti Kaliny. První set vyhrál v tiebreaku, ve druhé vedl 4:1. Kdyby ho nechytly nějaké žaludeční křeče, tak bych tady jako vítěz nestál.

Ani váš finálový soupeř Jakub Nicod evidentně nebyl ve své kůži. Jak je hodně těžké být koncentrovaný na sto procent, když na druhé straně kurtu stojí „postřelené zvíře“?

Je strašně důležité nepustit si do hlavy, že váš protivník nemůže hrát nadoraz. Nesmí dojít k podcenění žádného míčku a hrát si stále svoji hru. To se mi podařilo, vyrovnal jsme se s tím super.

Nebylo vám Nicoda trochu líto?

Ne, že by mi Kuby nebylo líto, to vůbec ne. Přímo nevidím do hlavy. Řešil jsem sebe a ne to, že mu je blbě.

Jaké jsou vaše silné a také slabé tenisové stránky?

Do obou těch sekcí patří emoce. Umím si jimi hodně pomoct ale zároveň se i srážet. Z úderů servis a forhend dělají celou moji hru. Musím však zapracovat na bekhendu.

Při úderech vydáváte zvuky. Pomáhá vám při hře v uvozovkách hekání?

Není to jen o hekání. Potřebuji se povzbudit a mít pozitivní náladu. To mi pomáhá při hře.

Máte nějaký vzor a proč zrovna tento?

Přímo tenisový vzor nemám. Nicméně pokud bych si měl vybrat, byl by to Dominic Thiem.

Čeští tenisté jsou odkojeni antukou. Jaký preferujete povrch?

Pro mě platí: Čím rychlejší, tím lepší. Musím říct, že mi kromě tvrdého povrchu hodně sedla i tráva.

První desítka ATP!

Jaké jsou vaše nejbližší tenisové plány?

Teď se chystám na dva turnaje kategorie Futures do Rakouska. Budu se snažit prodat svoji formu z Pardubické juniorky a dojít co nejdál. Potom letím na juniorské US Open do Ameriky.

A co vzdálenější budoucnost. Dají se vůbec takto dopředu predikovat tenisové plány mezi dospělými. Například: být v první stovce žebříčku ATP?

Určitě bych chtěl být klidně do desítky. Je to teď strašně těžké říct, takže v to mohu zatím alespoň doufat.

Proč je podle vás tak složitě prosadit se v mužské kategorii?

Výkonnostní level je daleko jinde. Muži nekazí, jsou strašně konstantní. Musí být velmi psychicky odolní. Silově jsou vyhranější.

Mezi dospělými je důležité sebevědomí a také vyvarovat se nějaké nervozity. Protože v opačném případě s dotyčným psychicky silnější soupeř zamete. Vypadáte, že ani s jedním nemáte problémy.

Finálová utkání mám rád. Vždycky mě spíše uvolňují, než stresují. O to více jsou pro mě horší první kola, kde si nikdo nezná. A já v nich musím vyhrát. I když nikdo do mě nevidí, uvnitř se s tím peru.