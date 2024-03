Chrudimští prošli základní části drtivým tempem, které gradovalo. Mužstvo se pod novým koučem Aleciem formovalo od prvního až po poslední utkání. V úvodu to nebylo ono, přišla drtivá porážka v Plzni, která ještě více nastartovala chrudimské motory. V odvetě se povedlo Plzeňským vše vrátit a i díky technické chybě v řadách Interobalu a kontumaci nyní září v sídle chrudimského klubu pohár pro vítěze základní části.

„Skončit první v dlouhodobé fázi je dobré, protože nám to dává možnost hrát rozhodující zápasy play off doma. Cílem našeho mužstva ale není vítězství v základní části, nýbrž být mistrem ligy! Teprve poté můžeme být spokojeni. Svým svěřencům jsem v kabině jasně řekl, že jsme nic důležitého nevyhráli. První místo nám jen dalo malou výhodu, a to hrát třetí, případně pátý zápas na našem hřišti,“ má jasno o tomto úspěchu brazilský kouč Alecio.

Chrudim si užila zápas plný ceremoniálů. Rapidu nasázela dvanáct branek

I on vnímá vzestupnou tendenci výkonů svého mužstva, kterou ještě umocnily tři zahraniční posily v závěru přestupového okna. „Když jsem k mužstvu přišel, zavedl jsem styl hry, který chci, aby moje týmy trénovaly. Na počátku byly obavy, pochybnosti i potíže a někteří si mysleli, že s tímto stylem hry nebudeme schopni hrát. To je ale na začátku nové práce normální,“ komentoval kouč počáteční problémy. „Osobně jsem velmi spokojený s vývojem týmu a úrovní, které jsme dosáhli. Na druhou stranu ale hráčům stále říkám, že se mohou ještě zlepšovat, protože cílem všech by mělo být vždy se učit to nejmodernější a chtít se dále vyvíjet. Tento systém nám může dát ještě více možností, více variací hry v útoku i obraně,“ dodal.