Vítěz této kategorie taktéž jako jeho kolegyně nastupuje v dresu Atletiky Chrudim a nebyl jím nikdo jiný, než Adam Juliš. Tento několikanásobný medailista z juniorských šampionátů dostal i možnost promluvit k divákům o tom, zda svoji budoucnost vidá právě v Athénách východních Čech.

"Zatím se nikam nechystám. Mám obrovskou výhodu, že trénuji s taťkou, což mi naprosto vyhovuje a posouvá mě to dál," potěšil přítomné diváky vítěz kategorie nejlepší mládežnický jednotlivec, Adam Juliš.

Druhá kategorie patřila kolektivům. Pro vítězství si před atletkami ze ZŠ U stadionu Chrudim a mažoretkami Rondo došli hokejbalisté z Heřmanova Městce. Ježci vyhráli základní část Extraligy juniorů a hned deset z nich nastupuje i v týmu dospělých, což bylo řádně oceněno i Sportovní unií. K mikrofonu se dostal mladý kapitán Vojtěch Šmíd, jenž dostal otázku, zda musí jako vůdce týmu promlouvat ke svým spoluhráčům.

"Všichni kluci moc dobře vědí, co mají před zápasem dělat. Nejsem tedy moc hlasitý kapitán. Ani s rozhodčími se nehádám. Na druhou stranu, když se mi něco nelíbí, tak jim to řeknu," rozesmál heřmanoměstecký kapitán diváky.

Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Jak bývá zvykem u podobných anket, tak program doplňují i hudební či taneční vystoupení. O první show se postarala nadějná zpěvačka Johana Jeřábková, která bravůrně zazpívala všem známou písničku I am feeling good a vytvořila husinu na všech přítomných.

Zpátky ale k sportu. Po mládeži přišli na řadu již dospělí. Jako první se vyhlašovala kategorie trenérů. Pro první místo si došel Radek Kronďák z MFK Chrudim. Tento trenér přišel do Chrudimi teprve v loňské zimě a podařilo se mu zachránit místní klub ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži. Bylo vidět, že z ocenění má radost, ale jeho myšlenky již míří k jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, která odstartuje za čtrnáct dní.

"Moc si přeji, aby nám jaro vyšlo. Máme blízko nahoru i dolů, a tak doufáme, že se nám bude dařit a opět budeme i nadále působit ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži," přeje si chrudimský trenér Radek Kronďák.

Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Na druhém místě za ním skončil futsalový trenér Felipe Conde a trojici uzavíral úspěšný kouč karatistů z Lichnice Petr Kosina.

Řeč přišla také na nejlepšího krajánka. Tou se stala atletka Barbora Tichá, která v současnosti studuje a působí v Plzni, mimochodem nejlepší česká diskařka.

Po vyhlášení dalších dvou kategorií přišlo na řadu opět vystoupení. To si tentokrát vzala na povel dvě kouzelná děvčata z Besty, které roztleskaly celý sál na písničku Oh my god.

Nechyběly slzy dojetí

Pomalu ale jistě se blížíme k samotnému závěru. Ještě předtím byl vyhlášený nejlepší kolektiv dospělých. Tohle ocenění si zasloženě odnesli futsalisté FK Chrudimi, jenž v minulé sezoně se vrátili zpátky na piedestál a vyhráli jak základní část, tak i play off nejvyšší futsalové ligy.

Následně přišlo na řadu také ocenění pro nejlepší vesnický klub. Tím se staly Kameničky.

Cenu Fair Play si odnesla Eliška Fackenbergová, která zachránila život při závodě horských kol jednomu ze závodících. Její hrdinský čin řádně divadlo Karla Pippicha ocenilo.

Než se dostaneme k samotnému vrcholu, tak je nutné říct, že se dostalo i na ocenění neuvěřitelně talentovaného handicapovaného sportovce Adama Pešky. Ten ve sportu boccia obsadil třetí místo na mistrovství světa v Brazílii v kategorii BC3.

Dalo by se říct, že celý večer měl dva vrcholy. Tím prvním je samozřejmě vyhlášení nejúspěšnějšího jednotlivce mezi dospělými. Tou se v obrovské konkurenci kapitánů, druhého Tomáše Koudelky z FK Chrudim a třetího Ondřeje Kesnera z MFK Chrudim, stala karatistka Eliška Týlová. Ta si ocenění zasloužila za neuvěřitelnou karieru o čemž se přesvědčte sami: 3x titul ME WSF Bulharsko, 2x 3.místo ME WSF Bulharsko, 3x 3.místo MS WSF Pardubice. Otázkou tedy je, zda tuhle nadějnou karatistku z Lichnice uvidíme i na Olympiadě.

"Vzhledem k tomu, že je karate na Olympiadě krátce, tak ty šance jsou zatím malé, ale rozhodně by to byl splněný sen," se smíchem odpovídala na otázku moderátorovi Radku Šilhanovi.

Zdroj: Deník/Tomáš Mach

Říká se to nejlepší nakonec. Je trochu paradoxem, že tento nejkrásnější moment celé akce proběhl v prostředku celého vyhlášení. My jsme si to ale nechali na závěr článku. Do síně slávy sportovní unie Chrudimska byla zařazena neuvěřitelně vitální, sympatická a všem fotbalistům v okrese známá Milada Tázlarová. Za bouřlivého potlesku přišla na pódium trochu rozklepaná, ale následně bylo vidět, že tahle křižanovická legenda je mezi lidmi, jako doma.

Při rozhovoru se nezapoměla vyjádřit ani k těm "svým klukům".

"Když prohrají, tak je mi to samozřejmě líto, ale vždy jim říkám, že příště to dopadne lépe," rozesmála celé divadlo. Záhy však přišlo ještě další překvapení. Paní Tázlarová totiž brzy oslaví jubilejní devadesáté narozeniny, což nakonec ocenili přítomní diváci bouřlivým potleskem ve stoje a nutno říct, že vlhké oči byly přítomny také.

Celý večer se moc vydařil a všichni přítomní se již mohli těšit na další ročník, který určitě opět bude úspěšný.