Bylo to derby se vším všudy. Plná hala, dramatická zápletka, spousta bodů, vedení se střídalo na obou stranách a rozhodovalo se až v koncovce. Ta vyšla lépe Pardubicím, Hradci naopak v úplném závěru odešla střelba. A tak se z vítězství radovala hostující Beksa.

Sečteno, podtrženo: Královští sokoli v utkání 8. kola basketbalové Kooperativa NBL podlehli v třebešské hale rivalovi z Pardubic rozdílem čtyř bodů (92:96), přičemž ještě dvě minuty před koncem závěrečné periody vedli o čtyři (90:86). Jenže pak vstřelili koš až za rozhodnutého stavu dvě vteřiny před sirénou. Zatímco „perníkáři“ se v poslední dvouminutovce prosazovali prakticky z každého útoku.

To prostě a jednoduše velké derby rozhodlo, jinak byla v zaplněné hale k vidění naprosto vyrovnaná partie, kdy každý chvilku „tahal pilku“.

Královští sokoli Hradec Králové – BK JIP Pardubice 92:96 (25:24, 48:48, 75:71). Body: Pešaković 21, Sedmák 15, Pavlovič 14, Vujovič 12, Škranc 10, O. Peterka 8, Stamenkovič 8 (12 asistencí), Goga 2, Šoula 2 – Pekárek 19, Šafarčík 18, Henry 14, Švrdlík 14, Vyoral 14 (12 asistencí), Walton 9, M. Svoboda 8. Rozhodčí: Matějek, Salvetr, Vávrová. Trojky: 12:13. Trestné hody: 21/18 – 21/15. Doskoky: 34:39. Fauly: 20:18. Diváci: 388.

„Podle mě zvítězil štastnější tým. Bohužel poslední dvě minuty jsme neskórovali. Pardubice to tam prostě ovládly a vyhrály v koncovce, ta byla v jejich režii. Mrzí mě to, protože jsme dřeli,“ uvedl poněkud smutný královéhradecký trenér Lubomír Peterka.

„Zdálo se mi, že se to celý zápas tak táhlo a spíš jsme vedení měli v držení. V závěrečných dvou třech minutách nám ho Pardubičtí sebrali. V závěru jsme to hráli velmi individualisticky a nepůjčili jsme si míč,“ řekl k porážce Adam Goga, rozehrávač Královských sokolů.

Na pardubické straně logicky panovala s výsledkem spokojenost. „Velký comeback na konci čtvrté čtvrtiny. Byl to hodně vyrovnaný zápas jako pravé derby Hradec – Pardubice. Je to důležitá výhra pro naše sebevědomí do dalších duelů. Byli jsme v těžké situaci, mínus 6 či 7 bodů. Ukázali jsme charakter, vrátili jsme se zpět. Hráli jsme lepší obranu, speciálně v posledních dvou minutách a na konci jsme neudělali chyby,“ pronesl Dino Repeša, kouč Beksy.