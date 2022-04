„Jsem ráda, že se tato akce vůbec uskuteční, protože pandemie nás zastavila. Těším se na to, že po dlouhé době zase uvidím masu lidí na startu a nejenom v televizi,“ říká atletická legenda Jarmila Kratochvílová, která pardubickou akci podpoří.

Celkem se do republikového šampionátu přihlásilo 96 mužů a 47 žen.

Hlavní adeptkou nejrychlejšího času je Tereza Hrochová. „Obhajuje titul, měla by zvítězit,“ má jasno bežecký expert Jan Rýdlo.

Obávat by se mohla Adély Koláčkové. Naopak ji neohrozí Moira Stewartová, Eva Vrabcová – Nývltová ani Marcela Joglová.

Mezi muži jsou dva horcí favorité na skleněný pohár. Vítěz z roku 2019 Jiří Homoláč a sběratel titulů z půlmaratonu Vít Pavlišta.

„Zatímco Homoláč běžel před týdnem půlmaraton v Praze, tak Pavlišta se soustředil jen na Pardubice,“ podotýká Rýdlo.

Rekordní účast běžců

Dle dosavadních přihlášení by měla být rekordní účast v téměř všech kategoriích.



„Co se týče běžců, tak do hlavního závodu je zatím přihlášeno přes sto padesát půl maratonců, což je největší počet co jsme doposud měli. Vozíčkáři, kteří mají u nás dveře otevřené v závodech na handbiku, si celý tento pardubický den oblíbili a jsme rádi, že k nám přijíždějí i mezinárodní účastníci,“ říká hlavní pořadatel.

O popularitě Pardubického vinařského půl maratonu svědčí i čtvrt strany v časopisu Distance Running, který vychází čtvrtročně po celém světě.



„Tento magazín dostávají běžci po všelijakých známých maratonech či jeho menších variantách. Mohou si tedy o nás přečíst v New Yorku či Ženevě,“ nadšeně sděluje Oldřich Bujnoch.

Po celý sobotní den bude město patřit běžcům a nikoliv autům. Částečná uzavírka se dotkne především centra města. Konkrétně od Masarykova náměstí do Hradecké ulice. Zároveň bude kompletně omezen přístup na náměstí Republiky, kde závodníci startují.

„Uzavírka je nutná. Je třeba pochopit, že se jedná o špičkovou vrcholovou sportovní akci, podobně jako v New Yorku či jiných městech,“ nabádá řidiče k pochopení náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Pro město Pardubice patří půlmaraton mezi tzv. tahouny a radnice podporuje tuto akci 250 tisíci korunami. Pro takové akce má město před schválený rozpočet.

Dobrými úmysly se organizátoři akce netají. Podpora mládeže ve sportu je pro ně klíčová. A jak sám říká Oldřich Bujnoch: „Chceme především dostat děti ven, aby sportovali a běhali. Proto letos osmi nejlepším školám pošleme pět tisíc korun jako odměnu a také další věcné dary.“