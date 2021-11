POZVÁNKA/Maturita. Pardubičtí obři stojí před těžkou zkouškou. Do posledních zápasů vstoupili nepřipraveni a na konci byli ohodnoceni známkou pět. Propadli především na půdě Jindřichova Hradce, který na nich vytřískal první výhru v sezoně. A teď mají čelit jednomu z nejlepších útoků v lize.

Z těch silnějších týmu BK JIP Pardubice porazil Brno. Dnes ho čeká bitva v Opavě. | Foto: Milan Křiček

Opava doma neprohrává. Tedy do té doby, než když do tamní haly dorazí Nymburk. Ale to už je obehraná písnička několika let. Pardubickým basketbalistům se ve Slezsku také dvakrát nedaří.