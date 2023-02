AKTUALIZOVÁNO/Ani jednomu z týmů tedy už o nic nejde. Respektive o nic zásadního. Přesto zápas v pardubické enteria areně (čtvrtek 18.45) má svoji důležitost. Trenéři české reprezentace dostali ideální šanci vyzkoušet nové tváře nebo dát další příležitost méně zkušeným hráčům. Mladíci potřebují získat ostruhy, aby se mohli v budoucnu stát kostrou národního týmu. A nastoupit proti jednomu z nejlepších týmů světa? Nemohou studovat lepší školu… Navíc si z utkání odnesou nezapomenutelný zážitek. Na východ Čech se chystá Victor Wembanyama. Téměř jistá jednička příštího draftu slavné NBA. To už se nemusí za celou jejich další kariéru nikdy zopakovat…

Zážitek pro hráče i fanoušky

Výška 219 centimetrů. Nicméně žádné slonbidlo… Wembanyama je až nezvykle pohyblivý čahoun se schopnostmi křídla i rozehrávače. V dresu Boulogne-Levallois je nejlepším skórerem s průměrem 22 bodů, nejlepším doskakovačem (průměr 9,5) i nejužitečnějším mužem velmi fyzicky náročné francouzské ligy. A když už jsme u čísla devatenáct. Je to jeho věk. Čerstvě mu bylo teprve 19 let…

„Pro některé naše hráče bude zápas proti takovému borci zážitkem na celý život a věřím, že totéž bude platit pro fanoušky. I když na takového hráče budou zvědaví, pořád je to náš soupeř a oni by měli fandit nám. I když nemůžeme postavit do hry všechny opory. V Pardubicích ale vždycky hrajeme rádi. Věřím, že si utkání příznivci basketbalu užijí,” praví reprezentační kouč Ronen Ginzburg.

Ginzburgovi se vrátil bumerang. Přehlížený Vyoral odmítl reprezentaci

Na adresu basketbalového přízraku a hvězdy příští desetiletky dále prohlašuje:

„Z toho, co jsem zatím viděl, mi stačí vědět, že ve svém věku už vládne francouzské lize. A to je naprostý unikát. Rozhodně se nejedná o běžného hráče. Pokud budou jednou hrát i další hráči jako on, bude se muset uvažovat o změně pravidel, možná bude potřeba zvýšit obroučku, nebo zvětšit hřiště. A teď si nedělám legraci,” říká s vážnou tváří izraelský kouč na české lavičce.

Francie je momentálně pátým nejlepším týmem světa. Země s chutí vína je proslulá také líhní šikovných basketbalistů.

„Střetáváme se s jedním z nejlepších týmů světa. S hráči, kteří za pár let mohou patřit mezi nejlepší v NBA.

„Francii podobně jako nám chybí některé největší hvězdy, přesto disponuje obrovskou kvalitou. Většina hráčů působí ve špičkových ligách. V současném složení by mohli na loňském EuroBasketu skončit bez problémů někde mezi pátým a osmým místem,” podotýká Ginzburg.

Auda se dočkal na závěr

Mistrovství světa bude bez české účasti také proto, že se národní tým potýkal v kvalifikačních oknech se záplavou omluvenek zapříčiněných zraněním, povinnostmi v klubu či problémy s cestováním v končící pandemii covidu. A v plné palbě nenastoupí ani dnes. Tomáš Satoranský a Jan Veselý se nezastaví v nabitém programu Barcelony, Vít Krejčí také nemá šanci odletět z rozehrané NBA. Z kádru EuroBasketu nedorazí do svých Pardubic ani Martin Peterka, David Jelínek a Lukáš Palyza. Naopak návrat do kvalifikačních bojů hlásí samuraj Patrik Auda.

„Všechny zápasy za národní tým pro mě znamenají hodně. Mám rád tu naší partu a atmosféru v ní. Já jsem chtěl přiletět pokaždé. V listopadu už jsme byli i domluveni s Michalem Šobem (manažer reprezentace), ale bohužel jsem se nakonec zranil. Teď je to za poslední roky první okno, kdy mi covidová pravidla a zdravotní stav dovolily přiletět,“ objasňuje Patrik Auda.

Už jen teoretická šance. Romance zopakovat Čínu je v žánru sci-fi

K poslednímu kvalifikačnímu oknu byla nominována čtrnáctka, ze které hned na začátku soustředění vypadli bývalí spoluhráči z německého Braunschweigu. Pivota Martina Peterku, který v letošní sezoně vystřídal již tři adresy, nepustí do reprezentačního dresu zranění.

"Martin Peterka má bohužel nějaké problémy se zády. Objevil se sice na soustředění, ale po konzultaci s týmovým doktorem bylo rozhodnuto poměrně jednoznačně, že se vrátí do klubu. Tam bude rehabilitoval, aby se vrátil co nejrychleji na palubovky,“ popisuje situaci asistent trenéra Jiří Pospíšil.

Zdravotní problémy zatrhly listopadové okno Ondřeji Sehnalovi. Vypadalo to, že teď jeho startu nic nebrání, když ho skolila viróza.

„Ondra Sehnal má poměrně dlouho vysokou teplotu a necítí se dobře už několik dnů,“ vysvětluje jeho absenci Pospíšil.

Vzhledem k tomu, že se utkání hraje ve čtvrtek a hned v pátek odlétá národní tým do Podgorice, museli trenéři rychle vyřešit náhradu.

Podkošovou sestavu doplnil nymburský Luboš Kovář. Na rozehrávku trenér Ronen Ginzburg povolal Ondřeje Švece z USK Praha. Tucet vyvolených pro domácí utkání s Francií bbylo vybráno ve středu večer. Nakonec z nominace oba povolaní náhradníci vypadli.

Podívejte se na sestřih z minulého střetnutí mezi Francií a Českou republikou.

Zdroj: FIBA basketball

Výměna generací je nastartována

Český nároďák už v minulém okně zahájil omlazovací proces. Šanci za pačesy chytil na rozehře především brněnský guard Richard Bálint, příležitosti dostali i David Böhm, Ondřej Švec, Patrik Samoura či Luboš Kovář. Střídání jmen bude pokračovat i v tomto okně, do nějž byli nominováni například Ondřej Hanzlík, Jakub Slavík a před evropským šampionátem v Kanadě objevená podkošová posila James Karnik.

„James je po zranění a nějaký čas nehrál, ale chtěli jsme ho vidět. Rozhodli jsme se prověřit i Jakuba Slavíka z hlediska jeho potenciálu, a pokud jde o Ondřeje Hanzlíka, toho jsme mohli pozvat už minule, ale ještě nebyl tolik připraven. Jsem ale pravidelně v kontaktu s asistentem Girony Lubošem Bartoněm a Ondřej už dostal nějaké minuty ve španělské lize. S týmem trénuje, a tak jsme se dohodli, že ho zkusíme,” doplňuje Ginzburg informace k mladému křídelníkovi.

„Mohli jsme vzít i některé starší hráče, kteří v tuhle chvíli třeba jsou o trochu lepší, než někteří z nominovaných mladíků. Nicméně ti nominovaní mají větší perspektivu. Během dvou, tří let by se mohli stát důležitou součástí mužské reprezentace. Musíme jim dávat čas na hřišti, aby se učili, i s chybami, které zatím dělají,” zdůrazňuje hlavní trenér českých lvů.

Češi zakončí kvalifikaci na MS 2023 v neděli v Černé Hoře. Ta si může už ve čtvrtek v Bosně a Hercegovině zajistit výhrou postup na šampionát. Jako třetí tým skupiny za Francií a Litvou. „Vzhledem k jejich situaci předpokládám, že složí tu nejsilnější možnou sestavu,” soudí Ronen Ginzburg.

Závěrečná nominace na únorové a poslední kvalifikační okno

Rozehrávači: Viktor Půlpán, Richard Bálint (oba Basket Brno). Křídla: Vojtěch Hruban (London Lions, Vel. Brit.), Tomáš Kyzlink (CSP Limoges, Fr.), Ondřej Hanzlík (Basquet Girona, Špan.), Petr Šafarčík (BK KVIS Pardubice), Jakub Slavík (BK Opava). Pivoti: Ondřej Balvín (BC Prometey, Ukr.), Patrik Auda (Jokohama B-Corsairs, Jap.), Martin Kříž (ERA Basketball Nymburk), David Böhm (USK Praha), James Karnik (Lions De Geneve, Švýc.)

Pořadí skupiny K před poslední částí kvalifikace:

1. Francie 10 8 2 831:620 18

2. Litva 10 8 2 770:718 18

3. Černá Hora 10 6 4 746:708 16

4. Bosna a Hercegovina 10 5 5 776:834 15

5. Maďarsko 10 5 5 720:788 15

6. Česko 10 3 7 749:808 13