Dalo by se říci, že kde Tuři ve středu skončili, tam v sobotu začali. Ve čtvrté čtvrtině proti Olomoucku nafasovali třiatřicet bodů, v první proti Děčínu dvaatřicet. S tím se na úrovni ligové soutěže prostě hrát nedá… Když už ve druhé periodě defenzivní díry utěsnili, tak zase vyhořeli pod soupeřovým košem, zmohli se pouze na jedenáct bodů. Z čehož zákonitě vyplynulo poločasové dvouciferné manko a chmurné vyhlídky do dalšího průběhu.

A ty se ještě více zatemnily poté, co ve 26. minutě nabyl děčínský náskok hrozivého dvacetibodového rozměru. Hostům se nedařilo nic, přesto se v posledním kvartálu ještě vzmužili k jakémus takémus náporu, ale blíže než na devět bodů se k Válečníkům nepřiblížili. Ti si koncovku kontrolovali více méně s přehledem, pomohlo jim i to, že už tak děravou svitavskou sestavu bez zdravotně indisponovaných Slezáka se Sehnalem ještě oslabilo vyfaulované duo Pinkston – Johnson.

Tuři zůstali pozadu za soupeřem v převážné většině měřitelných statistik. Výrazný byl rozdíl v úspěšnosti střelby z pole, propastný na doskoku a čtrnáct neproměněných trestných hodů jen korunovalo další bídný svitavský večer.

„Po celý zápas nám chyběla větší bojovnost a místy jsme vypadali, že nás to nebaví, že snad nechceme ani vyhrát. Náš výkon působil až ledabyle, neměli jsme dobrou obranu, nedařilo se v útoku, prostě to nebylo na výhru,“ hodnotil odehraných čtyřicet minut kouč Lukáš Pivoda.

„První poločas vlastně rozhodl o vývoji utkání. Nemohli jsme se do toho dostat, měli jsme také tristní číslo na čáře trestného hodu. Navíc nám vypadl ze sestavy Pavel Slezák kvůli zablokovaným zádům a Roman Marko je stále mimo zápasový rytmus, protože skoro tři týdny nehrál. Ale to nejsou výmluvy,“ dodal svitavský kormidelník.

„Měli jsem po celých čtyřicet minut stoprocentní přístup a od toho se to celé odvíjí. Když máme přístup jen 95 nebo 97 procent, nestačí to. Tentokrát to ale bylo celou dobu sto procent a přestože se ve statistikách nevyvíjely některé věci v náš prospěch, stejně jsme zápas zvládli. Možná se zdá, že rozdíl pěti procent v přístupu je málo, ale v konečném účtování to vždy dělá strašně moc. Chválím tedy svůj tým za přístup, díky němu jsme dokázali překonat naše hluchá místa,“ glosoval trenér Válečníků Tomáš Grepl.

SKUPINA A2, 3. kolo:

BK Armex Děčín – Dekstone Tuři Svitavy 93:82 (32:26, 49:37, 74:60)

Body: Pomikálek 24, Kroutil 16, Ježek 12, Šiška 11, Kotásek 8, Ščekič 7, Mach 7, Žikla 6, Grunt 2 – Svoboda 22, Bujnoch 19, Pinkston 11, Welsch 14, Dragoun 7, Johnson 5, Marko 4. Rozhodčí: Kučírek, Vošahlík, Ulrych. Fauly: 28:22. Pět chyb: Ščekič – Pinkston, Johnson. Trestné hody: 22/14 – 36/22. Trojky: 9:12. Doskoky: 40:26. Hráno bez diváků.

Další výsledky:

Olomoucko – Ostrava 88:79. Utkání Ústí nad Labem – Hradec Králové se hraje 8. března.

Pořadí:

7. Sluneta Ústí nad Labem (41.7), 8. Dekstone Tuři Svitavy (40.0), 9. BK Armex Děčín (37.5),10. Královští sokoli Hradec Králové (36.4), 11. BK Olomoucko (25.0), 12. NH Ostrava (24.0).

Příště:

Dekstone Tuři Svitavy vs. Sluneta Ústí nad Labem (středa 10. března, 17:00, hala Na Střelnici).