Nejlepší obrana celé soutěže připomínala po třech čtvrtfinálových zápasech zříceninu. Nabízí se Střekov, pod kterým svádí bitvy v letošním play off. Zdá se ale, že volna mezi dvěma hracími dny v Ústí nad Labem nevyužili k prohlídce středověkého hradu, který se tyčí na řekou Labe, ani k návštěvě tamní zoologické zahrady. Koneckonců Pandy měli ještě živě před očima. Trenér Repeša a jeho svěřenci se zavřeli do temné místnosti a donekonečna si přehrávali druhý a třetí zápas. V nich totiž inkasovali v průměru 94 bodů!

Pardubičtí basketbalisté srovnali čtvrtfinálovou sérii Kooperativa NBL s Ústím nad Labem a stěhují se zpátky do haly Dašická, kde mohou vybojovat mečbol. | Foto: Miroslav Solař

První ústeckou zkoušku Pardubičtí dlouháni nezvládli. Doslova si nechali ukrást druhý bod v sérii a tím i psychologickou výhodu.

Přitom v prvním poločase a zejména první čtvrtině se smáli soupeři do očí. Po brutálním nástupu 13:0, vedli také 20:6 nebo 24:10. Jenže ve druhém kvartálu pustili otěže z rukou. Sluneta se přiblížila na dva koše a po pauze ovládla dění na kurtu. K čemu bylo hostujícímu týmu, že Dickerson naládoval do ústeckého koše 28 bodů, když se kromě Vyorala k němu žádný dvojciferný kolega nepřidal. Přestože se do pardubické rotace vrátil obránce Rikić pardubičtí obři zaznamenali jen 27 doskoků, oproti 32 domácích. Při stejně střelecké úspěšnosti, ležel právě tam klíč pro vítěze.

Pardubické čáry celý zápas ztrácely, aby pak udělaly Ústí čáru přes rozpočet

Odvracení možnosti vypracovat si mečbol. Do čtvrtého měření sil ve čtvrtfinále už nastupovaly pardubické čáry pod zvýšeným tlakem.

Utkání nabídlo stejný scénář, akorát si obě družstva vyměnila role. Do zápasu vlétly Pandy (8:0) a byli to hosté, kdo musel téměř celý zápas dotahovat. Nicméně, přestože pořád prohrávali, jejich obrana se přes noc až neuvěřitelně zpevnila. Soupeře pouze jednou pustili do dvojciferného trháku, a to v polovině třetího dějství.

Rozhodující obrat si připravili na dobu, když se z minus osm dostali na minus dva. Poté dvakrát napřáhl za trojkovým obloukem Vyoral a domácí už míček na svoji stranu nedostali… O dorovnání série znovu rozhodly doskoky. Beska dovolila protivníku jen šest útočných. Celkově tuto statistiku ovládla drtivě 53:32!

Ohlasy z obou utkání

Tomáš Vyoral (rozehrávač BK KVIS Pardubice) po 3. zápase série:

"Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli, dostali jsme za první čtvrtinu 12 bodů, jenže za zbylé tři čtvrtky dalších 80, a s tím se nedá vyhrát skoro nikde, natož v play-off. Klíčem byla naše obrana, přes níž dával soupeř hrozně jednoduché koše. I my se na některé koše hrozně nadřeme, a pak už si v útoku každý dělá co chce a volíme špatné střelecké pozice, ale celé to vychází z obrany. Kdybychom před poločasem udrželi větší vedení, možná to mohlo být jiné. Nicméně do druhého poločasu nastoupíme tak, že Ústí dovolíme chytit delší bodovou sérií a je to pak strašně těžké zastavovat Američany, kteří jsou schopní skórovat téměř z každé pozice."

Dino Repeša (trenér BK KVIS Pardubice) po 3. zápase série:

"Gratuluji ústeckému týmu k vítězství. Začali jsme velmi dobře. SLUNETA dlouho nedala koš a rychle jsme vedli o 13 bodů, ale pak, po prostřídání, jsme bohužel nepokračovali s takovou obranou, jakou hrála první pětka. Po prvním poločase jsme vedli o 4 body, ale měli jsme vést vyšším rozdílem, ještě 2,5 minuty před přestávkou jsme byli ve vedení o 10 bodů. Do druhého poločasu jsme vstoupili se stejnou sestavou, jaká velice dobře zahájila zápas, ale Ústí udělalo šňůru 18:3, což bylo pro konečný výsledek klíčové. Sice jsme se ještě vrátili do těsného bodového kontaktu, až na rozdíl 2 bodů, ale už jsme neměli sílu na to, abychom utkání dovedli do dramatičtější koncovky a otočili ho."

Dino Repeša (trenér BK KVIS Pardubice) po 4. zápase série:

"Znovu velice vyrovnané utkání. Víme, jak těžké je hrát v Ústí, ale od začátku jsme věřili ve výhru. Klíčová dnes byla koncovka, respektive poslední čtvrtina, kdy v útoku tak silný tým, jakým Sluneta je, dal jen 12 bodů. My jsme udělali nějaké změny v obraně a to nám bylo to, co nám duel vyhrálo. Pořád to ale není nic speciálního, je to jeden krok do semifinále, ale pořád potřebujeme další dva. Soustředíme se na páté utkání."

Tomáš Vyoral (rozehrávač BK KVIS Pardubice) po 4. zápase série:

"Myslím, že dnes jsme 36 minut tahali za kratší provaz, ale stále jsme věřili, že to můžeme otočit. V poslední čtvrtině jsme bojovali a bránili tak, jak bychom to měli dělat pořád, a i díky několika střelám v závěru jsme dokázali zvítězit. Pro nás je to hrozně důležitá psychická vzpruha, jelikož jsme si dokázali, že můžeme vyhrát i v Ústí, navíc jsme Slunetu udrželi na 73 bodech, což je náš celosezónní průměr. Čeká nás páté utkání, klíčový duel celé série, musíme do něj vstoupit tak, jako jsme dnešní střetnutí končili."