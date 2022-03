Mělník překvapivě začal utkání lépe. Především na sebe upozornil český reprezentant Jiří Vokoun, který po chybě Koudelky poslal domácí do nejtěsnějšího možného vedení a tím rozradostnil místní publikum.

FK Chrudim - SK Olympik Mělník

Dnes, 20:30, Sportovní hala Chrudim

Svoji chybu ale stálice chrudimské sestavy napravil rychle. Konkrétně po dvou minutách. Střelu Slováčka domácí strážce tří tyčí zlikvidoval, ale na dorážku již zareagovat nedokázal.

Chrudim tentokrát nepůsobila v defenzivě, tak pevně. Domácí ale nedokázali den otevřených dveří využít.

To hosté se chopili šance na útěk, z remízového stavu, s větší vervou. Čímž začala one team show. Nejprve si vychutnal gólovou oslavu David Drozd. Ten se nijak nerozpakoval a dělovkou pod břevno rozvlnil síť. Následoval smolný gól z kopačky Torrese a poslední trefu do poločasové přestávky zaznamenal podruhé Koudelka.

V druhém dějství se Mělník i přes nepříznivý stav snažil držet chrudimské futsalisty na uzdě. To se jim poměrně dařilo a k ofenzivním výpadům je nepouštěli. Hosté si ale vzali slovo kolem 32 až 33. minuty. V těchto dvou minutách se trefil hned dvakrát Kubát a jednou Drozd.

V poslední minutě utkání domácí ještě potěšili své fanoušky, když Gerčáka prostřelil Šmejkal. Na chrudimské vítězství to už nemělo vliv. Hosté zvítězili výsledkem 7:2 a chybí jim poslední krok k rychlému postupu.

Radost chrudimských fustalistů.Zdroj: Aleš Vladyka

Ty dvě branky nás mrzí

Chrudimští futsalisté mohou postoupit do semifinále již po dnešním utkání. Mělník ale může ještě potrápit, protože výkon v druhém zápase razantně zlepšili, to si uvědomují i svěřenci Condeho.

„Bylo to trochu jiné utkání. V prvním jsme dali tři rychlé branky a více méně bylo po zápase. Tady jsme prohrávali, ale rychle jsme vyrovnali,“ říká dvoubrankový střelec Chrudimi Tomáš Koudelka a dodává: „Poločas jsme vyhráli 4:1 a myslím si, že druhou půli jsme již měli pod kontrolou. Škoda dvou branek, které jsme dostali, protože ty nebyly branky úplně po velkých šancích.”

SK Olympik Mělník - FK Chrudim 2:7 (1:4)

Branky: 2. Vokoun, 40. Šmejkal (Zdržálek) – 4. Koudelka (Slováček), 10. D. Drozd (Slováček), 14. Torres (Everton), 20. Koudelka (D. Drozd), 32. P. Drozd (Max), 33. Kubát (Dudu), 33. Kubát (Max). Rozhodčí: Kaštánek, Matyš – Lafek. ŽK: 1:2.

SK Olympik Mělník: Žežulka – Lehner, Novotný, Šiler, Vokoun, Šuba, Nedostup, Šustr, Šmejkal, Zdržálek.

FK Chrudim: Dudu (36. Gerčák) – Koudelka, Slováček, D. Drozd, P. Drozd – Torres, Doša, Radovanović, Everton – R. Mareš, Kubát, Balog, Max.