Pro šestý Hradec Králové (osm výher – osm proher) se jedná o předposlední duel základní části. To devátý Trutnov (dvě výhry – dvanáct proher) má před sebou ještě čtyři zápasy, ve kterých by se rád pokusil přidat nějaké vítězství, které by ho ještě mohlo posunout na osmou příčku, znamenající účast ve vyřazovacích bojích.