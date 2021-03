Do snowboardcrossového finále světového poháru ve švýcarském Veysonnaz šla Eva Samková s vědomím, že je na bodové plichtě s obhájkyní křišťálového glóbu.

A když se s Italkou Michelou Moioliovou dostaly do rozhodující bitvy kdo s koho, o 15 setin vyhrála. Pohárový vavřín získala už potřetí.

„Je to úžasné. Každý rok je to těžší a těžší, protože holky jezdí skvěle. Jsem tak šťastná, že se to povedlo,“ hlásila dvojnásobná olympijská medailistka po dojezdu.

S Moioliovou mají seriál pěkně rozdělený. Společně mu vládnou už šest let, a zatímco Češce patří liché roky (kromě této sezony i 2017 a 2019), Italka kraluje v sudých (2016, 2018 a 2020).

„Makala jsem, co to šlo, protože jsem věděla, že je Michaela za mnou a blíží se. Je zábavné takhle závodit, ale zároveň stresující. Moc si toho cením, protože je náročné být mezi holkami první,“ vrátila se k rozhodujícím okamžikům sezony.

„Ani nevím, jaký jsem měla na jejím začátku očekávání, ale byla to super sezona a děkuju všem, kdo mi pomáhají a podporují mě. Bez nich bych to nezvládla,“ chválila svůj tým.

Pád v tréninku

„V tréninku jsem ve třetí zatáčce upadla, bylo to dobře, dávala jsem si na to pak pozor. Padalo se dost,“ připomněla rodačka z Vrchlabí.

„V noci jsem nespala úplně na dudka, ale asi jsem se na závod vyspala dobře,“ usmívala se sedmadvacetiletá svěřenkyně Marka Jelínka.

„Evka říká, že to bylo těsné vítězství, ale nebylo. Bylo to vítězství úplně kontrolovaný. Ve finále to byla její nejlepší jízda, jak bývá zvykem,“ říkal přesvědčivě trenér.

„Dneska byla nejlepší na světě, nejlepší v sezoně. Skvělý závěr.“

Podle něj předváděla v této sezoně výborné výkony. „Určitě jezdí nejlíp, co kdy jezdila,“ prohlásil.

„Před olympijskou sezonou je to dobrý. Startovní čára, když jste vepředu, je vždycky lepší, než něco dohánět,“ dodal s výhledem do budoucna.

Snowboardcross



Závěr Světového poháru ve Veysonnaz – ženy: 1. Samková, 2. Moioliová (It.), 3. Bankesová (Brit.), 4. Pereiraová de Sousa Mabileauová (Fr.).

Konečné pořadí SP: 1. Samková 450, 2. Moioliová 430, 3. Guliniová (USA) 302.



Muži: 1. A. Hämmerle (Rak.), 2. Kearney (USA), 3. Surget (Fr.), 4. Lambert (Austr.).

Konečné pořadí SP: 1. A. Hämmerle 430, 2. Grondin (Kan.) 304, 3. Surget 252.