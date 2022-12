„Myslím si, že jsme neodehráli špatné utkání. Bohužel jsme v úvodu druhého poločasu ztratili trochu koncentraci, vyrobili nějaké chyby a Sparta toho dokázala využít ke vstřelení dvou branek. Zápas tak skončil nerozhodně. Ztracené body nás určitě mrzí, ale nesmíme mít hlavy dole,“ uvědomuje si Torres.

Tento brazilský šikula byl jedním ze dvou chrudimských střelců. Svoji trefu zaznamenal již ve třetí minutě.

„Celá naše čtyřka vytvořila na rozehrávku domácích pěkný tlak. Já si všiml toho, kam gólman rozehrával míče dříve, tak jsem se v těch místech pohyboval a když se brankář zalekl našeho napadání hned třemi hráči, vystihl jsem jeho rozehrávku. Pak již to bylo snadné, zívala přede mnou už jen prázdná klec,“ popisuje svoji trefu čtyřiadvacetiletý futsalista.

Jak již bylo napsáno, tak Chrudim doplatila na půlminutový zkrat v úvodu druhé půle, kdy obdržela dvě slepené branky.

„Na to je opravdu těžká odpověď. Ve futsale někdy padají branky v rychlém sledu a tohle mohl být asi zrovna výsledek nějaké naší krátké ztráty koncentrace. Prostě někdy se to tak stane. Ale proč, to by mě taky zajímalo. Možná na tom měla svůj podíl únava,“ uvažuje Torres, který záhy pokračuje: „Zdálo se mi, že druhé půlka byla z naší strany ospalejší, pomalejší. Vždyť máme za sebou hodně těžkých střetnutí i dlouhé cestování a možná se vše nějak sečetlo.“

Chceme potěšit fanoušky

Po nepříliš povedeném výkonu se nabízí otázka, zda nebylo v kabině rušno.

„Určitě trenér nebyl s naším výkonem spokojený. My jsme Chrudim a chceme vždy vyhrávat. Ať hrajeme doma nebo venku, vždy jdeme do utkání s cílem získat všechny body. Trenér Conde ale až tak naštvaný nebyl, spíš nám vléval optimismus do žil,“ rozkrývá náladu v kabině brazilský mladík.

Chrudim zatím v letošním ročníku ztratila dva body za remízu proti Plzni a právě proti pražské Spartě. Může to být problém v cestě za další titulovou oslavou?

„To si vůbec nemyslím. Plzeň sice měla stejně bodů jako my, ale k tomu lepší skóre, takže stejně musíme jet do Plzně vyhrát a tím ji v tabulce přeskočit. Remíza je proto nepříjemná, ale v našich plánech na prvenství po základní části nic nezměnila,“ říká jeden z klíčových hráčů.

Po dlouhé době mají chrudimští futsalisté před sebou klidnější týden, kdy další zápas hrají až v pátek. Mají tak možnost si odpočinout a popřípadě kvalitně potrénovat.

„To je spíš otázka na kouče, ale myslím, že budeme stále trénovat a připravovat se na Mělník a další boje, vždyť se také blíží finále poháru. To je prostě náš futsalový život. Možná bude zařazeno více regenerace, ale určitě se zaměříme na věci, které proti Spartě nebyly úplně optimální, abychom je v příštích soubojích již zvládli k naší spokojenosti,“ rozkrývá Torres plány na týden.

Jak již tento futsalista naznačil, tak v pátek je čeká další zápas. Na domácí palubovce nastoupí proti futsalistům z Mělníka.

„Samozřejmě chceme vyhrát, to je náš jasný cíl. Výši skóre nechám otevřenu, to se bude odvíjet až dle vývoje střetnutí. Prostě chceme hrát náš futsal a podat dobrý výkon. Jak říká náš trenér, když hraješ dobře, jdou některé věci automaticky. Proto půjdeme do zápasu s Mělníkem maximálně soustředěni a nabuzeni, s cílem vyhrát a pokud možno potěšit fanoušky hodně brankami,“ dodává na závěr Torres. (Radek Pecina)